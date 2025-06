Filipe Luís Já levou banho de bola do Bayern e aprendeu com isso

O treinador Filipe Luís, na coletiva deste sábado, 28/6, véspera do confronto com o Bayern de Munique, pelas oitavas do Mundial de Clubes, lembrou que já se deu bem contra o rival. Foi na semifinal da Liga dos Campeões de 2015/16, quando conseguiu ajudar o Atlético de Madrid, então o time que defendia, a vencer o mata-mata. Mas ele diz que, apesar de passar à final da Champions (perderia para o Real Madrid), aquele jogo foi marcante, pois o Bayern, então treinado por Guardiola, principalmente no segundo jogo, foi um rival assustador.

“Eliminar o Bayern na semifinal de 2011 foi o maior banho de bola que tomei na carreira. Era o Bayern do Guardiola. Ganhamos por 1 a 0 em casa, e o Bayern foi superior na volta. Passamos por ter feito um gol fora de casa”, disse, para completar:

“Depois do jogo, uma das coisas que mais me inspirou foi baseada naquela partida, pois parecia que o Bayern do Guardiola tinha mais de 11 jogadores. Eu sempre pensei que os meus jogadores precisavam sentir o que eu senti naquele jogo”.

Como o Atlético de Filipe Luís superou o Bayern na Champions 15/16

No primeiro jogo daquela semifinal de Champions, 27/4/16, no Vicente Calderón, o antigo estádio do Atlético, o time espanhol venceu por 1 a 0, golaço de Saúl ainda no primeiro tempo. Mas assim que fez o gol se fechou. Bem ao estilo do técnico Simeone. Levou bola no travessão e o goleiro Oblak fazendo grandes defesas. Mas assustou em contra-ataques,com Fernando Torres acertando uma na trave.

Na volta, 3/5, em Munique, pressão o tempo inteiro. O Atlético na retranca, se defendendo como podia. O Bayern marcou com Xabi Alonso de falta, em seguida teve um pênalti que Thomas Müller bateu, mas Oblak defendeu. Contudo, no segundo tempo, num contra-ataque, Torres serviu Griezmann que entrou livre na área e bateu para empatar o jogo aos oito minutos. Aí é que o time se fechou de vez.

Levou um gol de Lewandowski (passe de Vidal), aos 28 minutos, mas quse empatou: teve um pênalti que Torres bateu e Neuer defendeu. Como venceu em casa por 1 a 0 e perdeu fora por 2 a 1 e valia a parada de gol fora de casa contar, o Atlético eliminou o Bayern de Guardiola.

Os elencos

Dos jogadores que participaram do confronto, alguns ainda hoje seguem no Bayern: o goleiro Neuer, Thomas Müller (titulares), Coman e Kimmich (reservas). O time contava com os brasileiros Douglas Costa (titular) e Rafinha (o mesmo que defenderia o Flamengo em 2019), na reserva.

Falando do Atlético, além do técnico Simeone, o zagueiro Giménez, o apoiador Koke, o atacante Griezmann e o volante Ángel Correa seguem na equipe. Vale citar que Koke e Correa deixam o clube após este Mundial. Filipe Luís era o único brasileiro.

Filipe Luís no Atletico

O ex-lateral-esquerdo Filipe Luís defendeu o Atlético de Madrid em duas oportunidades: entre 2010 e 2014 e, depois, de 2015 a 2019. Na temporada 2014/15, foi jogador do Chelsea. Pelo Atlético jogou 333 partidas e marcou 12 gols, ganhando duas Ligas Europas, um Espanhol, uma Copa do Rei e duas Supercopas da Espanha.

