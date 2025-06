Yuri Alberto inicia fase de transição no Corinthians

O Corinthians voltou aos gramados para o segundo dia de treinos após as férias na manhã deste domingo (29). A novidade do dia ficou por conta de Yuri Alberto, que iniciou o seu trabalho de transição para os gramados junto aos preparadores físicos e o Departamento Médico do clube.

O atacante sofreu uma lesão em uma das vértebras da coluna na partida contra o Atlético Mineiro, no final de maio, e, desde então, estava afastado dos treinamentos. Ainda não há uma previsão certa de quando Yuri Alberto poderá voltar a trabalhar com bola e com o resto do elenco, mas indica uma evolução na recuperação e que o retorno está próximo.

Em campo, Dorival Júnior dividiu a atividade em duas partes. Na primeira, os jogadores trabalharam construção ofensiva com posse de bola, troca de passes em velocidade, infiltração e velocidade. A comissão técnica utilizou bonecos para simular os adversários e cobrou efetividade do setor ofensivo do time.

Na segunda, o elenco do Corinthians trabalhou a parte defensiva. Esta é uma área de grande atenção de Dorival, já que o seu antecessor, Ramón Díaz, foi demitido por conta da dificuldade de fazer a equipe se defender bem.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.