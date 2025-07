São Paulo perde para o Juventude em jogo de polêmicas pelo Brasileiro Sub-20

Em um jogo recheado de polêmicas, o São Paulo perdeu para o Juventude por 1 a 0, no CT de Cotia, e se complicou no Brasileirão Sub-20. O clube jaconero marcou com Matheus Henrique em um lance no qual a arbitragem teve dúvidas se a bola realmente ultrapassou a linha do gol. O Tricolor chegou a empatar com Igor Felisberto, mas o árbitro apareceu novamente para marcar um toque de mão do lateral e anulou o tento, gerando muita revolta. Os gaúchos ainda tiveram um jogador expulso, mas seguraram o resultado para somar três pontos importantes para o restante da competição.

Com o resultado, o São Paulo caiu para a 12° posição e perdeu a chance de entrar no G8 nesta rodada. Contudo, ainda está a três pontos do América-MG, que abre a zona de classificação. Por sua vez, o Juventude deu um grande salto na tabela, chegou à sexta colocação e está muito perto da próxima fase.

Primeiro tempo

O São Paulo, precisando do resultado, controlou boa parte das ações do primeiro tempo. Contudo, o Tricolor pecava muito nas finalizações, errando a meta em diversas vezes. Quando o pé calibrava, o goleiro Luiz Turatto aparecia muito seguro. Os paulistas martelaram durante praticamente toda a primeira etapa, mas quem abriu o placar foi o Juventude. E com polêmica. Após cobrança de falta alçada na área, a bola sobrou para Matheus Henrique, que deu um leve desvio para tirar do goleiro João Pedro. Matheus Ferreira conseguiu evitar que a bola morresse no fundo das redes, mas ficou a dúvida se a bola ultrapassou completamente a linha. Após uma conferência com seu assistente, o árbitro confirmou o gol gaúcho. O Soberano ainda teve uma boa chance nos minutos finais com Pedro Ferreira, que passou raspando a trave adversária.

Segundo tempo

Na etapa final, o Juventude encontrou mais espaço para atacar e a primeira oportunidade foi com Guilherme Borges. O atacante finalizou duas vezes, mas foi bloqueado nas duas oportunidades. Por outro lado, o São Paulo tinha em Pedro Ferreira o seu jogador mais inspirado, mas o meia não conseguia furar a muralha chamada Luiz Turatto. Em outra chance, Gustavo subiu no segundo andar e cabeceou bonito, mas a finalização foi para fora, passando muito perto do gol. Nicolas tentou chegar ao empate em cobrança de falta, mas o pé não estava tão calibrado. De tanto pressionar, o Tricolor chegaria ao empate com Igor Felisberto, mas outra polêmica entraria em ação. Isso porque o juiz pegou um toque no braço do lateral-direito e anulou o tento, gerando uma revolta são-paulina.

Emoção até o fim

Nos últimos 15 minutos, o Juventude ficou com um jogador a menos, após Marlon dar um carrinho muito forte em Djhordney e receber o vermelho direto. Assim, o São Paulo foi apenas ataque na reta final do jogo. Gustavo teve novamente outra chance de cabeça e Luiz Turatto fez um verdadeiro milagre. Na sequência, Matheus Ferreira teve nova chance em jogo aéreo e a bola passou rente à meta adversária. Contudo, o clube gaúcho conseguiu segurar a pressão e voltou para o Rio Grande do Sul com três pontos importantíssimos na tabela.

Brasileirão Sub-20 – 16° rodada

Terça-feira (01/7)

Atlético-MG 0x0 Cuiabá

Santos 1×0 América-MG

Quarta-feira (02/7)

Fluminense 3×0 Atlético-GO

São Paulo 0x1 Juventude

RB Bragantino 2×1 Flamengo

Bahia 0x2 Cruzeiro

Athletico Paranaense 1×0 Fortaleza

Botafogo x Grêmio – 19h

Vasco x Palmeiras -19h

Internacional x Corinthians – 21h30

