Corinthians tenta reduzir pena da torcida por incidente na final do Paulistão

Torcida do Corinthians foi punida por incidentes na final do Paulistão - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians buscar dialogar com as autoridades para reduzir a punição aos seus torcedores organizados, que estão proibidos de irem aos jogos do clube até dezembro deste ano. Esta é uma determinação do Ministério Público por conta dos incidentes na final do Campeonato Paulista de 2025.

Em abril deste ano, a Federação Paulista de Futebol (FPF) cumpriu a determinação do Ministério Público e proibiu as organizadas do Timão de usarem faixas, instrumentos e uniformes. A punição é válida para todos os estádios do estado de São Paulo. Desde então, as organizadas vem tentando reverter o quadro, por meio de seus advogados, mas ainda sem sucesso.

O superintendente jurídico do Corinthians, Leonardo Pantaleão se reuniu nesta terça-feira (02/7) com Mauro Silva, vice-presidente da FPF (Federação Paulista de Futebol). O encontro ocorreu na sede da Federação Paulista. Na pauta, o diretor do Timão discutiu a possibilidade de reduzir a punição para os torcedores organizados. O Alvinegro argumenta que a limitação do trabalho dos grupos nas arquibancadas atrapalha também o time de futebol masculino.

Além de iniciar um estudo para convencer o Ministério Público a reduzir o castigo aos organizados, Pantaleão tem buscado contatos com as secretarias de segurança de fora do estado de São Paulo para melhorar a questão logística dos torcedores.

Afinal, o Timão terá dois jogos fora do estado de São Paulo neste mês. Primeiro contra o Ceará, dia 16, na Arena Castelão e depois o Botafogo, dia 27, no Nilton Santos. Assim, a ação visa definir previamente os melhores trajetos, horários de chegada e procedimentos de acesso aos estádios.

