Renato Gaúcho pode mudar esquema tático do Fluminense por causa dos suspensos

O Fluminense se prepara para um dos jogos mais importantes de sua centenária história. Afinal, a equipe carioca entra em campo, nesta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), para medir forças com o Chelsea, em Nova Jersey, pela semifinal do Mundial de Clubes. No entanto, o técnico Renato Gaúcho terá dois desfalques importantes e pode mudar o esquema tático para o duelo. A informação é do portal “ge”.

Assim, o Tricolor não poderá contar com o zagueiro Freytes e o volante Martinelli. Ambos estavam pendurados e receberam cartões amarelos ainda no primeiro tempo do confronto com o Al-Hilal.

Dentro do elenco, os possíveis substitutos são Thiago Santos e Hércules. Contudo, existe a chance do treinador deixar de lado o esquema com três zagueiros e colocar em campo a trinca de volantes da estreia, contra o Borussia Dortmund.

Possibilidades diante dos Blues

Diante deste cenário, Ignácio formaria dupla com Thiago Santos, enquanto Hércules atuaria ao lado de Facundo Bernal e Nonato e Canobbio pode reaparecer entre os onze. Outra possibilidade é escalar Renê improvisado com terceiro zagueiro.

Vale lembrar que desde a estreia, Renato Gaúcho não repetiu as escalações. Ele adotou um estilo que vai de acordo com uma análise mais apurada sobre o adversário. No entanto, também não conseguiu repetir os onze por causa de suspensões ou questões físicas, como foram nas ausências de Thiago Silva contra o Mamelodi Sundowns e de Renê diante do Al-Hilal.

“Não me preocupo. Eles estão bem. Eu confio no grupo. Tanto é que quem entra, continua o ritmo de quem saiu. Sempre falo para eles o que disse quando cheguei no Fluminense: precisa estar preparado, porque a qualquer momento você pode entrar na partida ou começar o jogo. Ninguém se prepara em três dias. Todo dia eu cobro intensidade nos treinamentos, atenção na hora dos vídeos. Porque depois, um deles estará jogando”, disse.

“Então, o Martinelli vem fazendo uma grande Copa do Mundo, como os volantes e os meias que vêm jogando ali. Isso que é importante. Então por uma lesão, um jogador suspenso, a gente sabe que vai entrar alguém no lugar. O jogador que entrar no lugar do Freytes e do Martinelli não me preocupa”, completou.

