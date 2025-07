João Pedro sobre gols contra o Fluminense: ‘Não posso pedir desculpas, sou profissional’

Momento do primeiro gol marcado por João Pedro na semifinal do Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Divulgação)

Autor dos dois gols da vitória do Chelsea por 2 a 0 sobre o Fluminense, nesta terça-feira (8), pela semifinal do Mundial de Clubes, o atacante João Pedro foi o grande destaque da partida no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e recebeu o prêmio de melhor em campo. Revelado em Xerém, o jogador optou por não comemorar os gols em respeito ao ex-clube.

“Estou feliz em ajudar o Chelsea a vencer e chegar na final, que será muito importante para o clube e para mim, pois pode ser meu primeiro título. Seria muito especial. Cheguei há uma semana e já estou numa final”, disse o brasileiro após a partida.

“Fico feliz de fazer o primeiro gol, mas, ao mesmo tempo, esse campeonato era importante para o Fluminense, o clube de minha origem. Não posso pedir desculpas, mas sou profissional, pago para fazer gols, e estou feliz por isso. O time me recebeu bem e agora temos de avançar. Foi um início dos sonhos. E agora precisamos pensar na final. Estou contente por ter feito dois gols”, completou.

João Pedro também comentou a orientação que recebeu do técnico Enzo Maresca antes do jogo.

“Ele disse para jogar de maneira diferente do jogo passado. Tive tempo para fazer as coisas, o time ajudou, e isso foi o mais importante”, explicou.

Por fim, agradeceu aos companheiros e já projetou a final.

“Eles me ajudaram e agora preciso descansar. Essa final será muito importante”, finalizou.

Por fim, final será no próximo domingo (13), novamente em Nova Jersey. O Chelsea espera o vencedor do duelo entre PSG e Real Madrid, que jogam a outra semifinal.

