Campeão da Copinha recebe sondagens, mas deseja seguir no São Paulo

Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior no começo do ano, o volante Felipe Negrucci esperava receber chances no time profissional. Contudo, o jogador nem sequer teve chances com Luis Zubeldía. Agora, ele espera receber uma nova oportunidade com Hernán Crespo.

Nesta temporada, Negrucci entrou em campo apenas uma vez, na primeira rodada do Campeonato Paulista. O jogador atuou por 30 minutos, em um embate que o Tricolor usou uma equipe com reservas e repleto de jogadores do sub-20. Isso porque a equipe principal estava nos Estados Unidos realizando pré-temporada.

O volante se animou com a chance de receber oportunidades após a lesão de Pablo Maia no começo do ano. Contudo, ele conviveu com a desconfiança de Luis Zubeldía e não entrou em campo nenhuma vez. Nem mesmo quando Alisson atingiu sequência recorde de jogos, o atleta foi utilizado para descansar o veterano.

Por conta disso, o jogador virou um ativo interessante no mercado. Com cidadania italiana, três times do país europeu fizeram sondagem pelo volante. Negrucci, por sua vez, nem sequer abriu conversas. Isso porque ele se animou com a chegada de Hernán Crespo e acredita que pode ganhar oportunidades com a camisa do São Paulo.

Com contrato até 31 de julho do ano que vem, entrará em breve na reta final de seu vínculo, podendo assinar um pré-contrato com outra equipe no início de 2026. Assim, caso siga fora dos planos da comissão técnica, pode se tornar um jogador negociável enquanto ainda há tempo para haver lucro.

