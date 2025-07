Fortaleza x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

Fortaleza e Ceará se enfrentam pela 13ª rodada do Brasileirão - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

A capital cearense vai parar neste domingo (13). Depois de três anos, Fortaleza e Ceará voltam a realizar o Clássico-Rei pelo Brasileirão Série A. O confronto acontece às 20h30, na Arena Castelão, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Se o campeonato está voltando após a pausa para o Mundial de Clubes, as duas equipes já retornaram antes, com resultados diferentes. Pelas quartas de final da Copa do Nordeste, o Leão da Pici caiu para o Bahia, enquanto o Vozão, nos pênaltis, passou pelo Sport.

O Fortaleza está na zona de rebaixamento, com dez pontos, na 18ª colocação. Já o Ceará aparece em 12º, com 15 pontos, e tenta retornar ao grupo dos dez primeiros colocados.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo canal Premiere, em sistema pay-per-view.

Como chega o Fortaleza

O Leão vive um momento complicado na temporada. Apesar da classificação na Libertadores, o Tricolor chega de quatro derrotas consecutivas no Brasileirão e da eliminação na Copa do Nordeste. Vojvoda teve o seu trabalho reavaliado durante a pausa para o Mundial e recebeu um novo voto de confiança da diretoria. Para o clássico, o argentino não terá Marinho, punido pelo STJD pela expulsão contra o Vasco.

Como chega o Ceará

Se do lado tricolor o momento é ruim, o Vozão vive um momento de mais confiança. O time garantiu vaga na semifinal da Copa do Nordeste e chega animado para o retorno do Brasileirão. Na competição, o Ceará não teve bons resultados antes da parada e teve duas derrotas consecutivas. Entretanto, a equipe de Léo Condé também tem o retrospecto a seu favor. Neste século, o Alvinegro venceu seis dos oito clássicos realizados pelo Campeonato Brasileiro.

FORTALEZA X CEARÁ

Campeonato Brasileiro – 13ª rodada

Data e horário: 13/7/2025 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Mancha e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Martínez e Pochettino e Matheus Pereira; Breno Lopes e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CEARÁ: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Anne Kesy Gomes de Sá (SP)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SP)

