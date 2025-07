São Paulo segue preparação para sequência do Brasileiro sem dupla de atacantes

O São Paulo retomou nesta segunda-feira os treinamentos no CT da Barra Funda visando o confronto com o Red Bull Bragantino, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

A atividade marcou a sequência da preparação do elenco após a derrota para o Flamengo, no último sábado (12/7), no Maracanã. Sob comando de Hernán Crespo, a comissão técnica organizou um trabalho dividido entre os titulares do último jogo e os demais atletas do grupo.

Os jogadores que atuaram desde o início contra o Rubro-Negro realizaram exercícios leves no campo, focados em mobilidade e recuperação física. Já os demais atletas participaram de um treino mais intenso, com circuitos físicos, atividades de aceleração e confrontos em campo reduzido, com duelos em diferentes formatos: dois contra um, três contra dois e três contra três.

Entre as ausências, os jovens atacantes Lucca e Henrique Carmo foram liberados para reforçar o time sub-20. O Tricolor enfrenta o Cruzeiro, também na quarta-feira, às 15h, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro da categoria. Assim, eles estão fora do duelo contra o Massa Bruta.

Lucas Ferreira segue como dúvida no São Paulo

Já o atacante Lucas Ferreira, que se recupera de dores no quadril, participou de parte do treino com o elenco e finalizou o dia com atividades específicas com o departamento físico.

A novidade para o confronto com o Bragantino será o retorno de Luciano. Afinal, ele cumpriu suspensão na última rodada e volta a ser opção para Crespo, que busca reencontrar o caminho das vitórias no Brasileirão.

O Tricolor ocupa atualmente a 15ª colocação na tabela, com 12 pontos somados em 13 jogos. Contudo, a equipe vive um momento de alerta na competição e tenta reagir para se afastar da zona de rebaixamento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.