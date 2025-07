Pedro já passou por outras cobranças no Flamengo; relembre

Cortado da partida contra o São Paulo, o atacante Pedro recebeu críticas pesadas do técnico Filipe Luís após a vitória do Flamengo no último sábado (12), no Maracanã. O treinador detonou a postura “lamentável” e “ridícula” do camisa 9 nos treinos durante a semana. No entanto, não foi a primeira vez que o atacante mostrou estar abaixo dos companheiros nas atividades.

A primeira delas foi em junho de 2021, quando perdeu a paciência ao ser substituído por Rogério Ceni durante a vitória do Flamengo sobre o Fortaleza, no Campeonato Brasileiro. Ao deixar o campo, Pedro deu um bico em um copo d’água, socou o banco de reservas e arremessou a caneleira para longe.

“Fico triste. Acho desrespeitoso não só comigo, mas com o atleta que vai entrar. Não é da característica do Pedro, que é bom menino. Acho que essa coisa de seleção mexe com a cabeça do garoto. Acho uma cena lamentável, que não cabe mais no futebol”, criticou o técnico, que semanas depois deixaria o comando da equipe.

Sob a direção de Dorival Júnior, Pedro voltou a ser assunto na temporada seguinte por arranjar uma maneira do atacante atuar com Gabigol. Na época, o treinador também ficou descontente com a postura do artilheiro nos bastidores.

“Chamei o Pedro para conversar. Falei que um jogador do nível dele não poderia estar no nível em que estava, vivendo o que ele vinha vivendo. Muito em razão pelo desleixo que ele vinha tendo. Ele se entregou de uma certa maneira que não participava. Falei para se preparar um pouco mais para jogar. Eu confiava nele e sabia que ele poderia entregar e que acabou entregando”, disse Dorival, durante entrevista ao Bola da Vez em outubro de 2022.

David Luiz ‘puxou orelha’ de Pedro

Além dos treinadores, o zagueiro David Luiz também foi um que alertou ao jogador sobre a postura do atleta. O experiente jogador foi campeão da Libertadores em 2022 pelo Flamengo.

“Lembro de uma frase que falei com ele tomando café: ‘Pedro, eu sou seu amigo, te amo e te admiro como jogador, mas, se eu fosse o treinador hoje, você também não jogaria’. Ele ficou bravo comigo, ficou dois dias sem falar, mas entendeu que precisava se dedicar mais, ser mais focado nos treinos e terminou como Rei da América”.

Sem dúvidas, Pedro vive a pior crise e tem grande chance de deixar o Flamengo. O jogador, porém, pode tomar de exemplo esses momentos tubulentos para dar volta por cima novamente no clube. Entretanto, o camisa 9 terá que mudar sua postura dentro de campo.