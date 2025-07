Pedro admite desempenho abaixo no Flamengo, mas vê ‘tom desrespeitoso’ de Filipe Luís

Pedro se manifestou pela primeira vez após as críticas que recebeu de Filipe Luís depois da vitória do Flamengo, pelo Brasileirão. Em nota oficial na tarde desta segunda-feira (14), o atacante disse ter se sentido desvalorizado pela diretoria rubro-negra. Além disso, ele considerou o tom do treinador na entrevista desrespeitoso.

Nota do Pedro

“Uma vez esclarecido internamente, venho a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho maior respeito e gratidão, sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias.

É inegável que me senti desvalorizado e exposto, após um “membro” do departamento de futebol do clube ter me colocado à venda e descartado para sequência da temporada. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia. Conquistei títulos importantes e um lugar na história. Esperava mais respeito.

Evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Não tenho vaidade e assumo que, durante a última semana, meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado.

A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta, publicamente, foi acima do tom e desrespeitosa.

Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado. Internamente.

Quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa.

Saudações rubro-negras!”

O caso do atacante Pedro

Pedro, afinal, ficou fora da partida contra o São Paulo por decisão do técnico Filipe Luís. O desempenho abaixo nos treinos vinha incomodando a comissão técnica e os colegas. Assim, o atacante nem ficou no banco de reservas.

Além disso, um integrante do departamento de futebol disse que gostaria de receber uma proposta de 15 milhões de euros para vender Pedro. Assim, a situação gerou grande incômodo no jogador. Diante disso, o técnico Filipe Luís e alguns líderes do elenco prestaram solidariedade ao jogador, porém também houve pedido de mais dedicação e comprometimento de Pedro no dia a dia.

Por fim, Filipe Luís fez duras críticas à postura do atacante ao longo das atividades da última semana no Ninho do Urubu. O treinador afirmou que o comportamento “beirou o ridículo”.