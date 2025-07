Bahia x América de Cali: onde assistir, escalações e arbitragem

O mata-mata da Copa Sul-Americana começa com um duelo de peso entre Brasil e Colômbia. Nesta terça-feira (15), o Bahia recebe o América de Cali às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova. O confronto é o jogo de ida dos playoffs, que reúnem times de duas competições. O Tricolor de Aço chega a esta fase após terminar em terceiro em seu grupo na Taça Libertadores. Enquanto isso, os Diablos Rojos se classificaram ao serem os segundos colocados em sua chave na própria Sul-Americana.

O confronto, portanto, opõe um time que vem de uma eliminação na principal competição do continente contra uma equipe que se manteve viva no torneio. Para o Bahia, o jogo na Fonte Nova é a chance de usar a Sul-Americana como um novo e importante objetivo na temporada. Além disso, é fundamental construir uma vantagem em casa para a difícil partida de volta na Colômbia. Já para o América de Cali, o desafio é surpreender um adversário forte e levar um bom resultado para decidir a vaga em seus domínios.

Onde assistir

A partida entre Bahia e América de Cali, pela partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana terá a transmissão ao vivo no Disney+, a partir das 21h30.

Como chega o Bahia

O Bahia chega para a estreia no mata-mata da Sul-Americana em um excelente momento. A equipe está embalada pela boa fase no Campeonato Brasileiro. Além disso, o clube trata a competição continental como uma de suas prioridades na temporada. Portanto, o objetivo é claro: usar a força da Arena Fonte Nova para construir uma boa vantagem no jogo de ida e levar um resultado positivo para a Colômbia.

Para esta partida decisiva, o técnico Rogério Ceni tem um cenário muito positivo. Ele terá praticamente força máxima à sua disposição para ir em busca da vitória. A única dúvida, contudo, fica por conta do atacante Willian José. Ele sentiu um problema no tornozelo na partida anterior, contra o Atlético-MG, e sua presença entre os titulares é incerta.

Como chega o América de Cali

O América de Cali chega ao Brasil com a confiança de quem já superou um gigante na competição. A equipe colombiana se classificou para os playoffs em um grupo que tinha o Corinthians. O feito de ter deixado o time brasileiro pelo caminho, aliás, serve como um cartão de visitas. Isso mostra que os colombianos têm qualidade e não devem ser subestimados no confronto.

O time, no entanto, terá uma mudança importante e uma novidade no meio-campo para este jogo. O jogador Carrascal está suspenso e é um desfalque certo. Por outro lado, a equipe conta com a provável estreia do reforço Dylan Borrero. Ele deve assumir a vaga em aberto e pode ser a principal novidade e surpresa da equipe colombiana em Salvador.

BAHIA x AMÉRICA DE CALI

Partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana

Data-Hora: 15/7/2025 (tera-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador-BA

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Santiago Ramos, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodriguez. Técnico: Rogério Ceni.

AMÉRICA DE CALI: Jorge Soto; Castillo, Tovar, Pestaña e Mina; Dylan Borrero, Escobar e Navarro; Romero, Murillo e Luis Ramos. Técnico: Diego Gabriel Raimondi

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Assistentes: Andres Nievas (URU) e Agustin Berisso (URU)

VAR: Andres Cunha (URU)

