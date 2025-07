Vasco não vence fora de casa em mata-mata sul-americano desde 2018

O Vasco entra em campo nesta terça-feira (15/7) para começar a decidir sua vida na Copa Sul-Americana 2025. Será em Quito, no Equador, contra o Independiente del Valle, pela ida dos playoffs. E, após passar pela fase de grupos de maneira turbulenta, o Cruz-Maltino – primeiro campeão continental do Mundo, em 1948 – retorna à mata-matas sul-americanos após cinco anos.

No entanto, a última vitória do Vasco fora do Brasil em jogos eliminatórios faz ainda mais tempo. Foi na Libertadores 2018, contra o Universidad Concepción (CHL). Na ocasião, o Gigante da Colina dava o pontapé inicial na Liberta, atuando pela segunda eliminatória antes da fase de grupos. Com show de Evander, que marcou dois gols, o Vasco venceu por 4 a 0 (Yago Pikachu e Rildo completaram o placar) e praticamente encaminhou a vaga à terceira fase – confirmada em nova vitória por 4 a 0, desta vez em São Januário.

4 a 0 na ida, mas quase um vexame

Na fase seguinte, o jogo de ida era no Rio de Janeiro, com a aplicação de um terceiro 4 a 0 em três jogos: goleou o Jorge Wilstermann (BOL) e, novamente, ficou muito próximo da vaga. Mas, na volta, o time sucumbiu à altitude de Sucre, perdendo pelo mesmo placar. Assim, dependeu do goleiro Martín Silva para avançar à fase de grupos da Libertadores pela primeira vez desde 2012. O uruguaio pegou três pênaltis na decisão e foi o herói da classificação.

Naquele ano, o Cruz-Maltino caiu na fase de grupos da Liberta, indo para a disputa da Sul-Americana após terminar em terceiro em seu grupo. Enfrentou a LDU (EQU), perdendo a ida em Quito por 3 a 1. Na volta, o 1 a 0 para o Vasco foi insuficiente, com a equipe dando adeus aos torneios sul-americanos na temporada 2018.

2020: duas classificações, mas sem vitória

Dois anos mais tarde, o time carioca estava de volta à Sul-Americana, que, diferentemente do que ocorre atualmente, não tinha fase de grupos. Dessa forma, o Vasco foi sorteado para enfrentar o Oriente Petrolero (BOL), vencendo por 1 a 0 (gol de Germán Cano) na ida, em São Januário. Com a vantagem do empate, o time, à época treinado por Abel Braga, segurou um 0 a 0 e avançou.

Na fase seguinte, a história foi parecida. O jogo foi contra o Caracas (VEN), com nova vitória por 1 a 0 (gol de Tiago Reis). A volta, em Caracas, também terminou 0 a 0, com a vaga garantida para as oitavas de final.

No entanto, a campanha vascaína se encerrou logo ali. Sorteado para enfrentar o Defensa y Justicia (ARG), do técnico Hernán Crespo e do meia Enzo Fernández (hoje, no Chelsea (ING)), o Cruz-Maltino fez o primeiro jogo na Argentina, ficando no empate por 1 a 1 (gol de Germán Cano). Na volta, porém, sem poder contar com torcida por conta da pandemia, o time perdeu inúmeras chances e se viu derrotado por 1 a 0. Assim, deu adeus às competições sul-americanas. O retorno foi exatamente em 2025, com a classificação garantida aos playoffs da Sul-Americana após passar em segundo no Grupo G.

Já são, assim, cinco jogos de mata-mata sem vencer fora do Brasil. Apesar de três destes duelos terem valido classificação para o time da Colina, a última vitória foi mesmo a citada contra o Universidad Concepción, em janeiro de 2018.

Jogos eliminatórios do Vasco fora do Brasil

4 x 0 Universidad Concepción (CHI) – Ester Roa Rebolledo, em Concepción – 2ª fase (ida) Libertadores 2018

0 x 4 Jorge Wilstermann (BOL) – Olímpico Pátria, em Sucre – 3ª fase (volta) Libertadores 2018 – classificado nos pênaltis

1 x 3 LDU (EQU) – Casablanca, em Quito – 2ª fase (ida) Sul-Americana 2018

0 x 0 Oriente Petrolero (BOL) – Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de La Sierra – 1ª fase (volta) Sul-Americana 2020 – classificado

0 x 0 Caracas (VEN) – Olímpico, em Caracas – 2ª fase (volta) Sul-Americana 2020 – classificado

1 x 1 Defensa y Justicia (ARG) – Estádio Norberto “Tito” Tomaghello, em Florêncio Varela – Oitavas de final (ida) Sul-Americana 2020

