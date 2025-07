Corinthians vive jejum de vitórias e encara maratona decisiva em julho

Em meio a uma crise que mistura maus resultados em campo, instabilidade política e dificuldades financeiras nos bastidores, o Corinthians inicia uma das sequências mais desafiadoras de sua temporada. Após a derrota por 2 a 1 para o RB Bragantino, no domingo passado (13) , o Timão chegou a cinco partidas consecutivas sem vitória. Aliás, esta é a pior marca desde julho e agosto de 2024, quando acumulou cinco empates e uma derrota.

A fase ruim inclui três empates no Campeonato Brasileiro (0 a 0 com Atlético-MG e Vitória, e 1 a 1 com o Grêmio), além da derrota para Bragantino. Além disso, soma-se um revés para o Huracán, da Argentina, pela Copa Sul-Americana. Este resultado, inclusive, culminou na precoce eliminação na fase de grupos.

Com apenas 16 pontos em 14 rodadas, o Corinthians ocupa a 11ª colocação no Brasileirão e viu a situação se complicar ainda mais diante da maratona que terá pela frente na segunda metade de julho. Afinal, em apenas 15 dias, o time comandado por Dorival Júnior disputará cinco partidas. Quatro válidas pelo Campeonato Brasileiro e uma pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o arquirrival Palmeiras.

Calendário apertado e elenco desfalcado

A sequência começa nesta quarta-feira (16), contra o Ceará, no Castelão, às 19h30. O duelo acontece com três baixas importantes. Afinal, o centroavante Yuri Alberto ainda se recupera de uma fratura em uma vértebra e segue em processo de transição física. Além disso, os atacantes Ángel Romero e Memphis Depay, estão suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos.

Na sequência, o Corinthians encara o São Paulo no clássico paulista, dia 19, no Morumbis. Depois, recebe o Cruzeiro na Neo Química Arena no dia 23. Três dias depois, viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo no Estádio Nilton Santos.

O mês termina com o duelo mais aguardado. O Dérbi com o Palmeiras, marcado para o dia 30, às 21h30, na Neo Química Arena, no primeiro duelo das oitavas de final da Copa do Brasil. Mais do que o peso de enfrentar seu maior rival, o jogo representa uma oportunidade valiosa para o clube retomar o protagonismo em uma competição que oferece premiações robustas. Além disso, pode se tornar prioridade diante da oscilação no Campeonato Brasileiro.

Jejum preocupa e pressão aumenta

Sem vencer desde 21 de maio, quando superou o Novorizontino por 1 a 0 pela Copa do Brasil, e somando apenas um triunfo nos últimos nove compromissos, o Corinthians vê a pressão aumentar por todos os lados. A pausa para o Mundial de Clubes não ajudou a melhorar nada e a torcida cobra uma reação imediata.

Diante de uma tabela complicada, um elenco desfalcado e a instabilidade dentro e fora de campo, o Timão precisa mais do que nunca de respostas, e rápido. Julho pode definir os rumos da temporada. Seja por reabilitação ou crise profunda, o mês será decisivo.

