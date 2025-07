Corinthians antecipa R$ 30 milhões de direitos de TV para conter crise financeira

Em mais um movimento para tentar amenizar a grave crise financeira, o Corinthians obteve a aprovação do CORI (Conselho de Orientação Fiscal) para antecipar R$ 30 milhões referentes aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. O valor será repassado via contrato com a Liga Forte União (lLFU) entidade a qual o clube cedeu seus direitos comerciais para negociação coletiva.

Aliás, essa é a segunda antecipação vinculada ao acordo com a Liga. Na ocasião da assinatura, o clube já havia recebido R$ 150 milhões por meio de um empréstimo intermediado pela XP Investimentos. Agora, a nova liberação tem caráter emergencial e visa sustentar os custos operacionais do dia a dia, que vêm se tornando insustentáveis nas últimas semanas.

A situação foi classificada como “calamitosa” por um dos envolvidos diretamente na operação, revelando a gravidade do quadro financeiro que assola o Parque São Jorge. Assim, a medida, embora paliativa, está sendo vista como essencial para garantir a continuidade das atividades e evitar o agravamento do quadro.

Gestão interina adota plano de contenção

Sob comando interino de Osmar Stabile, após o afastamento de Augusto Melo por determinação judicial, o Corinthians iniciou um plano de corte de gastos administrativos para tentar controlar a escalada das despesas. Aliás, a nova diretoria identificou diversas pendências financeiras, como parcelas atrasadas de programas federais de refinanciamento fiscal, como o Profut e o Perse, ambos fundamentais para a reorganização da dívida tributária do clube.

A atual diretoria reconhece que a situação requer medidas rápidas e impopulares. Além da busca por novos acordos comerciais e renegociação de dívidas, há também um esforço para enxugar departamentos internos, reavaliar contratos e suspender gastos não essenciais.

Contexto turbulento dentro e fora de campo no Corinthians

A crise financeira se soma à instabilidade institucional e aos problemas esportivos. Fora de campo, o afastamento de Augusto Melo, investigado por supostos esquemas irregulares de gestão, expôs fragilidades internas e jogou o Corinthians em um vácuo de liderança. Dentro das quatro linhas, os maus resultados no Campeonato Brasileiro e a eliminação precoce na Sul-Americana aumentaram ainda mais a pressão.

O momento exige reorganização estrutural e responsabilidade na condução das finanças. A antecipação dos direitos de TV é uma solução emergencial, mas não resolve o problema de fundo. O clube, agora, corre contra o tempo para evitar que a crise comprometa a temporada.

