No primeiro jogo após 'Era Estêvão', Palmeiras tropeça em casa no Mirassol - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Em seu primeiro compromisso após participação no Mundial de Clubes e sem Estêvão, o Palmeiras ficou no empate com o Mirassol, nesta quarta-feira (16/7), pela 14ª rodada do Brasileirão. Mesmo jogando no Allianz Parque, a equipe de Abel Ferreira até saiu na frente, com Facundo Torres, mas permitiu o empate por 1 a 1, perdendo a chance de ganhar posições.

A noite contou com a estreia do atacante Ramón Sosa, ex-Nottingham Forest (ING), anunciado no último dia 8. Quem também estreou foi Chico da Costa. O atacante, oriundo do Cerro Porteño (PAR), marcou o gol do Mirassol logo em sua primeira partida pelo time paulista, que segue invicta contra gigantes paulistas no Brasileirão.

Primeiro tempo

A primeira metade do jogo foi de baixa qualidade técnica e poucas emoções. Afinal, os goleiros Weverton e Walter quase não trabalharam. O Palmeiras, mandante do duelo, buscava mais as ações, mas não encontrava espaços na fechada defesa do Mirassol.

Felipe Anderson fazia partida interessante jogando pelo lado esquerdo, sendo o primeiro a testar Walter, em chute de longe antes mesmo dos 10′. Depois, Vitor Roque insistiu, arriscando dois chutes de canhota. No entanto, para a reclamação da torcida, tais finalizações não levaram perigo ao gol adversário. Depois, ainda tentou uma finalização de letra, furando no chute. Gómez, de maneira corajosa, evitou o que poderia ser uma chance clara de Gabriel.

LEIA MAIS: Dudu será julgado por misoginia contra Leila Pereira antes de Atlético-MG x Palmeiras

Segundo tempo

Para a volta do intervalo, Abel Ferreira não mexeu, mas realizou ajustes pontuais, que deram resultado logo cedo. Isso porque, aos 10′, o Palmeiras abriu o marcador. Richard Ríos achou passe espetacular para Raphael Veiga, quebrando linhas do Mirassol. Já o camisa 23 deu de letra, de primeira, deixando Facundo Torres em excelente condição de finalizar. O uruguaio, também de primeira, mandou no canto, contando com desvio em João Victor para fazer 1 a 0.

O Mirassol, no entanto, foi valente e buscou o empate. Em jogada ensaiada, cruzamento da esquerda, e João Victor cabeceou para o meio da área. O centroavante Chico da Costa, um dos estreantes da noite, marcou em seu primeiro toque, deixando tudo igual, aos 27′. Abel, então, promoveu a estreia de Sosa, colocando também Allan a campo. O paraguaio até teve grande oportunidade nos acréscimos, em lance que viria a ser anulado pela arbitragem. No entanto, ele errou o alvo, levando o Allianz à loucura com mais um tropeço do Verdão no Brasileirão – vaias ao apito final.

Próximos passos de Palmeiras e Mirassol

Agora, o Palmeiras chega ao terceiro jogo seguido sem vitórias no Brasileirão, seguindo sem vencer desde 2024 no Allianz Parque pelo torneio. Com o empate, o time fica na quinta posição, com 23 pontos – cinco a menos que o líder Flamengo. O Mirassol, por sua vez, segue com boa campanha para um caçula: é o décimo, com 18 pontos, e apenas duas derrotas após 12 partidas.

O Verdão, então, segue de olho no Brasileirão, já que tem três duelos antes do clássico com o Corinthians pela Copa do Brasil. Primeiro, a equipe enfrenta o Atlético-MG, novamente no Allianz, no domingo (20/7), às 17h30 (de Brasília), pela 15ª rodada. Depois, viaja para enfrentar o Fluminense (quarta, dia 23) e, por fim, recebe o Grêmio (sábado, dia 26).

Já o Mirassol, que só tem Brasileirão pela frente, terá mais um confronto contra equipe paulista: enfrenta o Santos, já no sábado (19/7), em casa. A bola rola às 18h30 (de Brasília), em jogo válido também pela 15ª rodada.

PALMEIRAS 1 x 1 MIRASSOL

Campeonato Brasileiro 2025 – 14ª rodada

Data-Hora: 16/7/2025 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Público/renda: 38.896 torcedores/R$2.115.948,15

Gols: Facundo Torres, 9’/2ºT (1-0); Chico da Costa, 27/2ºT (1-1);

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Richard Ríos, Aníbal Moreno e Raphael Veiga (Maurício, 21’/2ºT); Facundo Torres (Sosa, 30’/2ºT), Felipe Anderson (Allan, 30’/2ºT) e Vitor Roque (Flaco López, 21’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (José Aldo, 29’/2ºT), Danielzinho, Gabriel (Matheus Bianqui, 42’/2ºT) e Yago Felipe (Chico da Costa, 13’/2ºT); Alesson (Negueba, 13’/2ºT) e Edson Carioca (Chico Kim, 29’/2ºT). Técnico: Rafael Guanaes.

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Cartões Amarelos: Flaco López (PAL); Yago Felipe, Neto Moura, Danielzinho (MIR)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.