São Paulo sai na frente, sofre a virada e busca o empate contra o Bragantino

O São Paulo ficou no empate em 2 a 2 contra o Bragantino, em uma partida muito movimentada na noite desta quarta-feira (16), em Bragança Paulista. O Tricolor abriu o marcador na primeira etapa, sofreu a virada do Massa Bruta no começo do segundo tempo, mas conseguiu igualar o marcador com André Silva, que marcou os dois gols são-paulinos na partida.

Com o resultado, o Tricolor não entra na zona de rebaixamento, mas não se afasta da área perigosa. O São Paulo ocupa a 16ª posição, com 13 pontos. Já o Massa Bruta perde a oportunidade de assumir a liderança e permanece na terceira colocação, com 27 pontos, igualado com Flamengo e Cruzeiro.

Na próxima rodada, o São Paulo encara o Corinthians, na noite do sábado (19), no clássico que marca o reencontro de Hernán Crespo ao Morumbis. Já o Bragantino viaja até Salvador, onde, no dia seguinte, encara o Vitória no Barradão.

São Paulo sai na frente, mas sofre o empate

O São Paulo começou a partida mais presente no campo de ataque. O Tricolor armou uma pressão ofensiva, que não deixava o Bragantino sair de trás. Entretanto, foi de outra forma que a equipe de Hernán Crespo abriu o marcador. Cédric Soares acertou bom lançamento para Luciano, que tabelou com Bobadilla antes de cruzar na área e André Silva aparecer para marcar.

O Tricolor seguia mais com a bola, mas não conseguia ter boas oportunidades. As chances vieram quando o time recuou um pouco e conseguiu jogar nas costas do adversário. Enzo Díaz recebeu na área e chutou cruzado para fora. No minuto seguinte, Luciano invadiu pelo meio e chutou forte para defesa de Cleiton.

Na principal oportunidade, Enzo cruzou rasteiro para André Silva, que, na pequena área, furou e deixou a bola passar. O castigo veio dois minutos depois. Na única chegada da primeira etapa, Guilherme Lopes cruzou e Guzmán Rodríguez subiu sozinho para empatar. O Massa Bruta quase conseguiu a virada antes do intervalo. Em duas chegadas, Fabinho arriscou da entrada da área e Alan Franco desviou a trajetória, com a bola passando com perigo pelo gol de Rafael. Na última chance, Lucas Barbosa subiu na área e cabeceou pela linha de fundo.

Bragantino vira, mas Tricolor empata

O Bragantino voltou melhor na segunda etapa e seguiu criando oportunidades. Eduardo Sasha recebeu na área e finalizou para boa defesa de Rafael. No minuto seguinte, a bola sobrou para André Hurtado na entrada da área, que arriscou, a bola desviou em Alan Franco, só que dessa vez morreu dentro das redes, sem chances para o goleiro, e virando o marcador para os donos da casa.

Após o começo ruim, o São Paulo conseguiu se reorganizar e criar oportunidades. Depois de boa troca de passes pela esquerda, Bobadilla cruzou para o meio da área e Luciano, sozinho, mandou para fora. Na sequência, a jogada se repetiu, Marcos Antônio cruzou na área, desta vez, Luciano conseguiu puxar a bola para o meio da área e André Silva chutou, com desvio, e empatou novamente o marcador.

Na reta final, o nível do jogo caiu e as chances demoraram para aparecer. O Bragantino quase marcou o terceiro com Eric Ramires, que recebeu na área e chutou por cima do gol. O Tricolor quase virou o marcador em cabeçada de Ferreira, que recebeu cruzamento na área e levou perigo ao gol de Cleiton. Nos minutos finais, Dinenno recebeu na entrada da área, girou e mandou por cima da meta.

RB BRAGANTINO 2 X 2 SÃO PAULO

Campeonato Brasileiro – 14ª rodada

Data-Hora: 16/7/2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)

Gols: André Silva, 8’/1ºT (0-1); Guzmán Rodríguez, 42’/1ºT (1-1); Andrés Hurtado, 2’/2ºT (2-1); André Silva, 18’/2ºT (2-2)

RB BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado (Nathan Mendes, 34’/2ºT), Pedro Henrique, Guzmán Rodrigúez e Guilherme Lopes (Sant’Anna, 34’/2ºT); Gabriel, Fabinho (Eric Ramires, 15’/2ºT), Jhon Jhon (Gustavinho, 15’/2ºT), Lucas Barbosa e Mosquera (Vinicinho, 25’/2ºT) ; Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco (Sabino, 38’/2ºT); Cédric Soares, Marcos Antônio (Alisson, 25’/2ºT), Bobadilla, Oscar (Ferreira, 25’/2ºT) e Enzo Díaz; Luciano (Rodriguinho, 38’/2ºT) e André Silva (Dinenno, 19’/2ºT). Técnico: Hernán Crespo.

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Auxiliares: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Cartões Amarelos: Guilherme Lopes e Gabriel (RBB)

