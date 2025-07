Luciano valoriza ponto em Bragança Paulista e projeta São Paulo x Corinthians: ‘Outra final’

O São Paulo não vive a sua melhor sequência de jogos no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (17), o Tricolor ficou no empate em 2 a 2 contra o Bragantino e alcançou a marca de cinco partidas sem vencer, seguindo próximo da zona de rebaixamento.

Apesar do momento delicado e do resultado não ser o esperado em Bragança Paulista, o atacante Luciano viu com bons olhos o empate do Tricolor. O jogador valorizou o bom começo de jogo e recuperação após o vacilo dentro da partida, além de reforçar a qualidade do adversário jogando dentro de casa.

“A gente começou o jogo bem, controlou a maioria do primeiro tempo, tivemos chances de fazer dois ou até três gols na primeira etapa. Infelizmente, não concluímos em gol. Acabamos tomando o gol, no segundo tempo a gente começou um pouco abaixo ali e tomamos a virada. Mas soubemos também marcar e pressionar para conquistar o empate. Um ponto importante, porque a equipe do Bragantino é muito boa aqui”, ressaltou, em entrevista ao canal Premiere.

Na próxima rodada, o São Paulo terá pela frente o clássico contra o Corinthians, no Morumbis, que acontece na noite do sábado (19), às 21h. Luciano definiu o confronto como mais uma final para o Tricolor na competição e espera contar com o apoio do torcedor para que a equipe possa sair deste momento complicado no torneio.

“Agora é clássico, é outra final para nós. Espero que, com o apoio do nosso torcedor mais uma vez, a gente possa fazer um grande jogo e sair vitorioso”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.