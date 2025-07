Palmeiras age para tentar aumentar os valores da venda de Ríos

Com o encerramento da janela de transferências se aproximando no Brasil, o Palmeiras adota uma postura conservadora em relação ao elenco. O clube trabalha nos bastidores para tentar aumentar os valores da venda de Richard Ríos. Contudo, tenta evitar qualquer movimentação que resulte em novas saídas até o fim do ano. A diretoria alviverde só cogita mudanças pontuais e prioriza a manutenção da base do elenco que disputa o Brasileirão e as competições da temporada.

O volante colombiano, de 25 anos, voltou da disputa do Mundial de Clubes como um dos jogadores mais valorizados do time. Clubes como Roma, Inter de Milão, Porto e Zenit já demonstraram interesse, mas o Palmeiras ainda não chegou a um acordo satisfatório.

Uma proposta da Roma, de 25 milhões de euros fixos e mais 5 milhões de euros em bônus, foi recusada recentemente. O Verdão espera alcançar a marca de 30 milhões de euros para liberar o jogador, dos quais detém 70% dos direitos econômicos. Os outros 30% estão divididos entre Flamengo, Guarani e o próprio Ríos.

Caso a negociação se concretize, o Palmeiras buscará um novo segundo volante no mercado, mas sem alterar o planejamento de manter o restante do elenco. A exceção seria em caso de propostas irrecusáveis, como a do Manchester City por Vitor Reis, no início do ano, que rendeu 35 milhões de euros ao clube.

Até o momento, o Palmeiras liberou o zagueiro Naves e o goleiro Mateus para o Alverca, de Portugal. O primeiro por empréstimo, o segundo em definitivo, com o clube paulista mantendo 50% dos direitos. A venda de Estêvão ao Chelsea também foi concluída anteriormente.

Reforços futuros e renovações no Palmeiras

O lateral-direito Mayke entrou na mira do Santos, mas o Palmeiras deseja renovar o vínculo com o jogador, que já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, já que está em fim de vínculo. No gol, com a saída de Mateus, o prata da casa Aranha será o terceiro goleiro até o fim da temporada.

Já pensando em 2026, a diretoria projeta uma renovação na posição de goleiro. Gabriel Grando, do Grêmio, voltou ao radar do clube após interesse na pré-temporada. O negócio esfriou quando o clube decidiu manter Marcelo Lomba como reserva imediato de Weverton até o fim de seu contrato.

Com elenco ajustado e sem margem para grandes mudanças, o Palmeiras aposta na estabilidade do grupo e nas movimentações cirúrgicas para seguir competitivo no segundo semestre. A expectativa agora recai sobre o desfecho da novela envolvendo Richard Ríos.

