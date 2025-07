Sport acionará o MPPE para investigar invasão e ameaças no CT

Torcedores do Sport invadiram o CT do clube e agrediram os jogadores - (crédito: Foto: Reprodução)

O Sport Recife vai solicitar ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE) a instauração de um inquérito para apurar os crimes cometidos durante a invasão ao Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, ocorrida na última quarta-feira (16/7). Cerca de 50 torcedores, membros de uma uniformizada do clube, invadiram o CT e ameaçaram atletas, gerando um novo capítulo de tensão entre torcida e elenco rubro-negro.

“O clube vai representar para o Ministério Público instaurar inquérito e apurar os crimes cometidos: ameaça, invasão, dano. Tudo isso será apurado. O clube pretende ir até as últimas consequências”, afirmou Eduardo Rigueira, presidente do Conselho Deliberativo do Sport.

Apesar da gravidade da situação, até a manhã desta quinta-feira o clube ainda não havia registrado Boletim de Ocorrência. Contudo, segundo Rigueira, o departamento jurídico estava em fase de coleta de informações e identificação dos autores do ataque.

“Estamos buscando a identificação das pessoas que estavam presentes, das pessoas que não estavam, mas estimularam a invasão… Há uma série de fatos que ainda precisam ser apurados”, explicou.

Torcedores do Sport invadem CT do clube na tarde desta quarta-feira (16), para cobrar jogadores e comissão técnica. “A gente vai atormentar a vida de vocês… Tá pensando que é brincadeira? Todo mundo aqui tem antecedente criminal” ?????Reprodução pic.twitter.com/cHXIOIZd9y — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 16, 2025

Entre os delitos que podem ser investigados pelo MPPE estão: Invasão de propriedade (Art. 150 do Código Penal): detenção de 1 a 3 meses ou multa e ameaça (Art. 147 do Código Penal): detenção de 1 a 6 meses ou multa.

Aliás, durante a confusão, o atacante Pablo acabou agredido fisicamente, com relatos de tapa e puxão por parte de um dos invasores. O clube ainda avalia se pedirá punição específica neste caso.

“A princípio, não houve lesão. Foi mais um empurrão, o que caracterizaria vias de fato ou ameaça qualificada”, completou Rigueira.

Sport quer reforçar segurança

Assim, como medida imediata, o clube confirmou que reforçará a segurança no CT José de Andrade Médicis para evitar novos episódios de violência e garantir a integridade dos profissionais.

Além disso, a diretoria do Sport também estuda tomar medidas internas mais duras contra a torcida organizada envolvida no incidente. O clube, que atravessa momento delicado dentro e fora de campo, tenta conter a crise e blindar o elenco em meio à disputa do Campeonato Brasileiro.

