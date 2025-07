Thiago Silva exalta comprometimento de Arias, que fez seu último jogo pelo Flu

Árias fez seu último jogo com a camisa do Fluminense e ganhou elogios de Thiago Silva: 'Comprometido até o fim' - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

A derrota do Fluminense por 2 a 0 para o Cruzeiro, nesta quinta-feira (17), no Maracanã, pela 14ª rodada do Brasileirão marcou a despedida de Jhon Arias. Afinal, o atacante colombiano dará sequência a sua carreira no futebol europeu. Mais especificamente, ele passará a defender o Wolverhampton, que disputa a Premier League, na Inglaterra.

O zagueiro e ídolo do Tricolor das Laranjeiras fez questão de exaltar o comprometimento do companheiro. No caso, em se oferecer para entrar em campo, apesar de todo cenário envolvido. Inclusive, fez um comparativo com o período em que atuou na Europa.

“Parabenizo o comportamento do Árias. não é fácil jogar com a cabeça lá no novo clube. Mas ele colocou o Flu em primeiro lugar. Este gesto tem que ser valorizado e vai fazer falta pra gente. Futebol é assim. Eu mesmo tive a minha ida pra Europa: sei como é. É delicado. Mas onde ele estiver, estaremos torcendo por ele”, destacou o defensor.

Posteriormente, confessou que a saída do colombiano causará um impacto no time titular. Apesar disso, indicou que o treinador já fez modificações na equipe para fazer a equipe a iniciar a fase de adaptação ao novo cenário.

“Perdemos um jogador importante pro nosso time, e sei que ele vai amar onde vai jogar. Hoje, o Renato já colocou o Serna pelo lado do Arias, já pensando no Fla-Flu”, pontuou Thiago Silva.

Derrota não causa abalo no Fluminense

O camisa 3 demonstrou compreensão com a derrota e fez uma análise do rendimento do Tricolor das Laranjeiras.

“Futebol é assim. Sabia que chegaríamos a esse momento pós-Mundial, com jogos difíceis.Primeiro tempo foi abaixo da gente. No segundo tempo eles criaram uma chance de gol. Como saímos de um Mundial, saindo bem, com 3 dias de preparação pro jogo. Não é desculpa, mas deixamos de fazer no primeiro tempo. Se o gol sai, mas como o gol não saiu, o juiz segurou um pouco mais o jogo”, explicou o zagueiro.

“A torcida entendeu. estávamos numa competição importante enquanto outros times estavam se preparando. Quem foi ao Mundial sofreu, o Botafogo enpatou, o Flamengo perdeu, o Palmeiras empatou. Às vezes os times que ganham adversários importantes quando chega nesse momento acabam sentido. Temos que assimilar essa derrota”, concluiu Thiago Silva.

O Fluminense retornará a campo para enfrentar o seu arquirrival, o Flamengo, no próximo domingo (20). O clássico, aliás, ocorrerá, às 19h30, de Brasília, no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

