Neto crítica jornalistas da Globo por apostarem em revés do Corinthians

O ex-jogador Neto demonstrou a sua insatisfação com a previsão dos sete jornalistas da Globo, que palpitaram em uma derrota do Corinthians no duelo contra o Ceará para os jogos da 14ª rodada do Brasileirão. Assim, na edição de São Paulo do programa “Os Donos da Bola”, o apresentador criticou a decisão de sete funcionários da emissora e do Gato Mestre.

“Vocês sabem o que é o Corinthians? Vocês sabem?”, declarou ao olhar para as fotos de cada profissional de comunicação que trabalha na Globo e participa da dinâmica.

Na oportunidade, o Coringão venceu por 1 a 0 na Arena Castelão. Com gol de Talles Magno, ultrapassou o oponente cearense e assumiu a nona colocação ao atingir os 19 pontos. Já o Vovô permaneceu na décima posição ao permanecer com 18 pontos.

Corinthians terá mais duas baixas para o clássico contra o São Paulo

O Corinthians confirmou na última quinta-feira (17/7) mais dois desfalques para o elenco comandado por Dorival Júnior às vésperas do clássico contra o São Paulo, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado, às 19h30, no Morumbis.

O lateral-esquerdo Hugo foi diagnosticado com uma hérnia inguinal, após relatar desconforto na região abdominal com irradiação para o músculo adutor da coxa direita. O jogador, que já estava fora do jogo contra o Ceará, será submetido à cirurgia nesta sexta-feira, mesma condição enfrentada recentemente pelo zagueiro Gustavo Henrique.

Além disso, outro problema para o treinador alvinegro é o meia Maycon. Ele entrou no segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, mas precisou ser substituído apenas 16 minutos depois. Exames apontaram uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O clube não informou a gravidade da lesão nem o tempo de recuperação, mas o atleta já começou tratamento com o departamento médico nesta sexta-feira.

