Dorival explica por que tirou Memphis no intervalo

Astro do Corinthians, Memphis saiu, no intervalo, para a entrada de Negão, durante a derrota para o São Paulo por 2 a 0, neste sábado (19), no Morumbis. O encontro foi válido pela rodada 15 desta edição do Campeonato Brasileiro. Além do holandês, Torres e Martínez, aliás, também rodaram com as alterações do professor Dorival Júnior.

“É técnica, exclusivamente técnica, apenas isso, foi necessário e tivemos que alterar, qualquer um pode sair, independentemente de nome, preciso que todos cumpram funções. Se não tivermos energia para cumprimos, tenho que alterar”, justificou o treinador do Timão.,

Memphis, aliás, nem sequer ficou no banco de reservas durante o segundo tempo do Majestoso, algo que deixou Dorival surpreso ao tomar conhecimento de sua ausência.

“Eu não vi isso aí, estou com atenção no jogo, vou tentar me informar a respeito dessa decisão. Os jogadores tomam cada um as suas decisões, é uma decisão individual de cada um”, emendou o treinador.

Para Dorival, o Corinthians teve um início de clássico “inadmissível”.

Quando falta energia para marcação, combate, encurtar, tirar espaço e condição do adversário girar a bola, você vai sofrer sempre. Foi o que aconteceu, no primeiro tempo, por falta dessa postura, de agredir o adversário, encurtando caminho e pressionando a saída de bola. Não fizemos e pagamos preço alto. É inaceitável acontecer da forma que aconteceu. Quando você não tem o fator energia, ajudando, encurtando espaço, você proporciona ao adversário jogar.

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (23), quando recebe o líder Cruzeiro, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada da competição nacional.

