Corinthians não conta com Yuri Alberto para duelo contra o Cruzeiro

Artilheiro do Corinthians em 2025 com 13 gols, o atacante Yuri Alberto seguirá como desfalque da equipe na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior confirmou que o camisa 9 não estará à disposição para o duelo contra o Cruzeiro, na próxima quarta-feira (23/7), às 19h30, na Neo Química Arena.

Recuperado de uma fratura em uma vértebra na região lombar, Yuri ainda se encontra na fase final de transição física. Apesar de já trabalhar com bola há duas semanas, o centroavante vem sendo preservado das atividades de maior intensidade e impacto no campo.

“Ele voltou, tem feito trabalhos, mas precisamos respeitar protocolos. Existe um tempo determinado para a recuperação completa. Se eu antecipar isso, estarei expondo o atleta e o departamento médico do clube” explicou Dorival, após a derrota no Majestoso.

A expectativa da comissão técnica é que Yuri Alberto esteja plenamente recuperado até o dia 30 de julho, quando o Timão enfrenta o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Dorival lamentou a ausência de seu principal homem de frente, especialmente em um momento de reconstrução ofensiva do time:

“Temos um jogador que é fundamental para o sistema funcionar. Se chama Yuri Alberto. Estamos tentando reequilibrar a equipe com o Memphis, que está retornando, e o Garro, que voltou à normalidade após longo período parado. Mas sem o Yuri, que é responsável pela maioria dos nossos gols, a dificuldade aumenta”, finalizou.

Outros desfalques no Corinthians

Além de Yuri Alberto, o Corinthians também não terá à disposição o lateral-esquerdo Hugo e o meio-campista Maycon, ambos ainda sob cuidados do departamento médico. O volante Raniele, suspenso, também está fora do confronto contra os mineiros.

Assim, com 19 pontos na tabela, o Corinthians tenta embalar na temporada, mesmo com os constantes desfalques, e espera contar com força máxima na sequência decisiva do calendário.

