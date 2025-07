Palmeiras bate o Atlético-MG e vence a primeira no Allianz Parque

O Palmeiras conseguiu se impor e venceu o Atlético-MG por 3 a 2, neste domingo (20/7), no Allianz Parque, pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo chegou a balançar as redes com dois golaços de falta de Hulk, mas o Verdão construiu a vitória com gols de Lucas Evangelista, Júnior Alonso (contra) e Maurício. Assim, o Alviverde somou mais três pontos e segue na caça ao líder Cruzeiro. Por outro lado, os mineiros estacionaram no meio da tabela.

O Verdão chegou aos 26 pontos e seguiu na quarta colocação, agora a sete pontos do Cruzeiro, mas com dois jogos a menos. Já o Atlético-MG estacionou na nona posição, com 20 pontos somados. O Verdão volta a campo na próxima quarta-feira (23/7), para encarar o Fluminense, no Maracanã. Já o Galo joga na quinta-feira (24/7), na Arena MRV, mas pela Copa Sul-Americana, contra o Atlético Bucaramanga, da Colômbia.

Fim de um jejum

O Palmeiras conseguiu vencer pela primeira vez no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O Verdão já havia conseguido vitórias como mandante, mas os triunfos aconteceram na Arena Barueri. Assim, o embate contra o Galo registrou o primeiro resultado positivo em seus domínios.

Palmeiras pressiona, mas o Atlético tem Hulk

O Palmeiras, pressionado para voltar a conseguir um resultado positivo diante de seu torcedor, começou o jogo em cima. Contudo, a equipe de Abel Ferreira não conseguia levar muito perigo ao gol de Everson. Assim, a solução encontrada foi a bola alçada na área. Em cobrança de escanteio, Piquerez cobrou bem e Lucas Evangelista se antecipou a marcação para desviar e fazer 1 a 0 para o Verdão. O Atlético-MG, por sua vez, não vinha fazendo uma grande atuação e não conseguia ficar tanto tempo com a bola. Entretanto, o Galo contava com Hulk em sua equipe. Em uma cobrança de falta perfeita, o camisa 7 acertou o ângulo de Weverton e deixou tudo igual antes do intervalo.

Verdão ‘elétrico’

A etapa final começou como o primeiro tempo: com o Palmeiras pressionando. Assim não demorou muito para o Alviverde chegar ao segundo gol. Após boa jogada pela esquerda, Piquerez acertou novo belo cruzamento, desta vez para Vitor Roque, que pegou de primeira. O centroavante não acertou a bola em cheio, mas a bola bateu em Júnior Alonso e morreu no fundo das redes. O árbitro deu gol contra do paraguaio. E o Verdão seguiu em cima. Facundo Torres mandou uma bomba e obrigou Everson a espalmar para escanteio. Já o Galo tentou novamente responder com outra cobrança de falta de Hulk, mas desta vez o atacante pegou mal e mandou para fora.

Hulk tenta, mas o Palmeiras vence

Contudo, quem voltou a balançar as redes foi o Verdão. Após bobeada da zaga, Vitor Roque roubou a bola de Júnior Santos e rolou para Facundo Torres, sem goleiro. Entretanto, o uruguaio não foi fominha e rolou para Maurício, que de frente para o gol, estufou as redes e marcou o terceiro. O gol diminuiu os ânimos da partida. O técnico Abel Ferreira começou a mexer na equipe, enquanto o Galo não conseguia criar nenhuma chance real de perigo para o goleiro Weverton. Nos acréscimos, Hulk, sempre ele, fez mais um belo gol após nova cobrança de falta. O camisa 7 mandou uma bomba, sem chances para o arqueiro palestrino e diminuiu. O atacante mineiro ainda quase conseguiu o empate em nova cobrança de falta, mas desta vez Weverton brilhou e evitou o empate. Vence o Palmeiras.

PALMEIRAS 3X2 ATLÉTICO-MG

Campeonato Brasileiro 2025 – 15ª rodada

Data e horário: 20/7/2025 (domingo), às 17h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Gols: Lucas Evangelista, 32’/1ºT (1-0); Hulk, 41’/1ºT (1-1); Júnior Alonso, contra, 05’/2ºT (2-1); Maurício, 31’/2ºT (3-1); Hulk, 45’/2ºT (3-2)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno (Allan, 38’/2ºT), e Lucas Evangelista; Felipe Anderson (Ramón Sosa, 17’/2ºT), Maurício (Emiliano Martínez, 35’/2ºT), e Facundo Torres (Raphael Veiga, 23’/2ºT),; Vitor Roque (Luighi, 35’/2ºT),. Técnico: Abel Ferreira

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael (Saravia, 23’/2ºT), Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana (Caio Paulista, 12’/2ºT); Alan Franco, Gabriel Menino (Rômulo, 31’/1ºT) e Igor Gomes (Bernard, 23’/2ºT); Gustavo Scarpa (Júnior Santos, 12’/2ºT), Rony e Hulk. Técnico: Cuca.

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Cartões Amarelos: Aníbal Moreno e Bruno Fuchs (PAL); Gabriel Menino, Rômulo, Hulk e Lyanco (ATL)

