Ironia: Pedro salvou Filipe Luis no Fla-Flu: mas não precisava ser esculachado

O Fla-Flu do turno do Brasileiro repetiu o primeiro do Estadual. Quem salvou o desastre Rubro-Negro foi Pedro, que entrou aos 71 minutos de jogo, e fez o gol que calou a boca de Filipe Luis, que insistia em mantê-lo no banco. O artilheiro estava no lugar, na hora certa, no dia certo, para mostrar que a sua ausência é de uma ignorância completa. Uma ironia: após ser humilhado pelo técnico, exposto publicamente, Pedro evitou que o Flamengo voltasse a frustrar a torcida. E evitou que se ampliassem as críticas ao treinador, como ocorreu na derrota para o Santos, que ontem tomou de três – a zero – do Mirassol. Filipe Luis escala mal, substitui mal, justifica mal, e em breve deverá dar espaço a quem saiba fazê-lo com correção.

Pedro desabafou e disse tudo: não teve um comportamento exemplar, na semana que passou, mas não precisava ser esculachado, essa é a palavra, e parecia estar aliviado por ter dado a resposta da maneira mais correta possível. Bola na rede. Esse craque estava na reserva…

Se um desavisado chegasse ao planeta, e alguém fosse informá-lo que a prioridade do Flamengo para 2025, como disse a diretoria, é a conquista do Brasileiro, ele sorrirá de forma irônica, pois esse time não tem nenhuma chance de brigar por nada. E por incrível que pareça, o resultado foi justo, pois o Fluminense conseguiu ser pior, pois ficou com receio do adversário, quando, na realidade, se buscasse a vitória, não teria problemas para obtê-la.

Pedro e a vitória do Flamengo

O primeiro tempo foi deplorável. Houve um perde e ganha, ou um ganha e perde, típico da deficiência técnica de quase todos os jogadores, e o 0 a 0 acabou sendo um resultado absolutamente óbvio. Mais impressionante que a fragilidade do Flamengo, que, pelo que se ouve e lê, briga pelo título, é o Fluminense, que mostrou medo de atacar, preferindo segurar o empate medíocre sem qualquer atrativo.

A etapa derradeira começou igual, sem nenhum momento de lucidez, e os treinadores passaram a promover substituições, as do Tricolor lógicas, e as do Rubro-Negro habitualmente confusas, pois não havia explicação para a saída de Wallace Yan. Como antes, o Flamengo trocava dezenas de passes, para os lados, sem eficiência, e o cidadão que almoçou fartamente dormia a sono solto diante da TV.

Mais mudanças, daqui e dali, e a monotonia era total, à exceção chute de Pedro, aos 39, após ótima bola de Juninho. Luiz Araújo cobrou o escanteio, que Fábio cedeu, Léo Ortiz desviou, e Pedro, de novo, na pequena área, empurrou para dentro: 1 a 0.

Não aconteceu mais nada, só o desabafo de Pedro, que fez o gol que impediu a saída de Filipe Luis apressasse do clube. Pedro 1 x 0 Filipe Luis.

