Surpresa? Defesa do Botafogo se destaca no início do ?Ancelotti Way?

Sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor confiou a Davide Ancelotti a missão de comandar um time corajoso, arrojado e ofensivo após se irritar com a estratégia ultraconservadora do antecessor do italiano, nas oitavas de final do Super Mundial de Clubes, contra o Palmeiras, nos Estados Unidos. Em três partidas (duas oficiais), Ancelottinho não contrariou o Godfather. Basta ver o número elevado de chances que o time alvinegro, com volume de jogo, criou contra Vasco, Vitória e Sport. No entanto, se o ataque ainda peca na definição, a defesa se apresentou como o ponto forte desta nova era. O setor passou incólume das críticas. Afinal, o Glorioso não levou gols, sofreu pouco e viu sua dupla de zaga se destacar com regularidade, firmeza e segurança.

Barboza já estava no grupo desde 2024 e fez parte do melhor ano da história do Mais Tradicional. Argentino naturalizado uruguaio, ele se orgulha de sua “loucura” em campo. Porém, conta com índices altos de cortes e duelos vencidos pelo chão. Ao seu lado, o camisa 20 não tem mais a sobriedade de Bastos, lesionado. A dupla “BB” se desfez em 2025. So que o Glorioso foi ao mercado e trouxe um zagueiro que até agora não falhou. Soberano e fora da curva, Pantaleão veio da Rússia e tomou conta da posição. Na cozinha, o Alvinegro ainda conta com um Vitinho que se sobressaí mais nos quesitos defensivos que ofensivos, e Telles, jogador experiente e com bagagem por Seleção Brasileira. John, sempre bem-posicionado, garantiu intervenções pontuais.

Zaga do Botafogo à italiana

A propósito, uma das convenções do futebol aponta para o esmero com o qual os grandes treinadores italianos montam as suas defesas. Será que Davide Ancelotti está ligado a esta tradição? Foi exatamente desta forma que a equipe de reportagem do Jogada1o, curiosa, o abordou durante a entrevista coletiva depois da vitória sobre o Sport por 1 a 0, no último domingo (10), na Ilha do Retiro, pela rodada 15 do Campeonato Brasileiro.

“O Botafogo já era sólido, defensivamente, antes da minha chegada. Claramente, no futebol, tem que defender bem também. A mentalidade tem que ser ofensiva, claro, com bola, tentar criar oportunidades e colocar gente na área. Mas prezamos pelo equilíbrio sem bola, algo que é a fortaleza do nosso time. Hoje (domingo), foi um jogo complicado para Marlon (Freitas), Pantaleão e Barboza, então, estou muito feliz por eles. Temos que manter essa solidez atrás porque assim a gente pode estar mais acima na classificação, com essa boa defesa”, enfatizou Ancelottinho.

Com este desempenho dos últimos comprimissos e com a defesa à italiana no início do “Ancelotti Way”, o Botafogo assegurou uma semana de paz e a segunda melhor defesa do Brasileirão-2025 até agora. A equipe alvinegra, invicta há sete embates, sofreu apenas sete gols. Só o Flamengo supera o Fogão neste quesito, com cinco. O Mais Tradicional volta a campo, no sábado (26), contra o Corinthians, no Estádio Nilton Santos.

