Luciano assume papel de líder para reerguer São Paulo na temporada

Símbolo de entrega e identificação com o São Paulo, Luciano voltou a ser decisivo no momento em que o clube mais precisava. Em meio a uma das fases mais turbulentas da temporada, o camisa 10 brilhou na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, no último sábado (19/7), no Morumbis, e recolocou o time nos trilhos no Campeonato Brasileiro.

O triunfo, que interrompeu a sequência de resultados ruins e devolveu alguma esperança à torcida, teve Luciano como protagonista em campo e fora dele. O atacante, que já soma 96 gols em 294 partidas com a camisa tricolor desde 2020, foi além das estatísticas: assumiu a bronca quando a crise bateu à porta.

Luciano conhece como poucos os altos e baixos de um clube em reconstrução. Sob o comando de Hernán Crespo, em sua primeira passagem em 2021, foi decisivo. Mesmo quando saiu do banco nas fases finais do título paulista, marcando nas semifinais e na final. Agora, com o técnico de volta, é novamente peça-chave. Desta vez, também como líder de um elenco em transformação.

A temporada de 2025 começou com obstáculos. O atacante chegou a perder espaço com Luis Zubeldía, jogou fora de posição, ficou no banco, mas nunca deixou de competir. Antes mesmo do Majestoso, já acumulava oito gols e cinco assistências em 30 partidas no ano, além da habitual entrega e voz ativa no vestiário.

As reviravoltas de Luciano no São Paulo, portanto, não são novidade. Agora, ela ganha ares de ainda mais importância com a necessidade urgente de fugir da zona de rebaixamento para respirar aliviado antes do retorno da Copa do Brasil e da Conmebol Libertadores.

