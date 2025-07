Com bom humor, Leila pressiona Abel por renovação: ‘Queremos, tá?’

Leila brinca com pressão por renovação de Abel Ferreira - (crédito: Foto: Cesar Greco/ Palmeiras)

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, demonstrou confiança na renovação contratual de Abel Ferreira até o fim de 2027. Em entrevista à CNN Brasil na noite de domingo (21), após a vitória alviverde por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, a dirigente revelou ter feito um apelo direto ao treinador e até lançou um “recado” público, em tom de brincadeira, para pressionar o português a assinar o novo vínculo.

“Eu estou otimista. Eu vou fazer de tudo que estiver ao meu alcance para o Abel Ferreira ficar comigo até dezembro de 27. Mas, se não for possível, vai ser por vontade dele. Porque a minha vontade é que ele fique. Já falei isso pessoalmente com ele, do meu desejo que ele fique aqui no Palmeiras. Até falo em público aqui: é uma pressãozinha para ele, né? (…) Nós queremos, tá Abel? Você tá cansado de saber disso”, disse Leila

Apesar do entusiasmo da presidente, a renovação ainda está indefinida. Na coletiva após o triunfo no Allianz Parque, Abel Ferreira explicou que já tem um acordo pronto para assinar, mas faz questão de incluir uma condição de saída caso não conquiste títulos.

“Só falta uma cláusula para eu assinar com o Palmeiras: se não ganhar títulos, posso ir embora. É a única que falta. É a única cláusula que falta no meu contrato e a Leila não quer colocar”, explicou o treinador.

Abel Ferreira está no comando do Palmeiras desde novembro de 2020 e conquistou oito títulos, incluindo duas Libertadores e dois Campeonatos Brasileiros. A presidente Leila não esconde a admiração pelo treinador e já declarou diversas vezes que considera Abel o maior técnico da história do clube.

Leila diz que elenco está fechado (por enquanto)

Além do tema renovação, Leila também comentou sobre o elenco e o mercado de transferências. Com oito reforços contratados em 2025, a mandatária indicou que o grupo está completo, mas sem fechar totalmente as portas para novas chegadas.

“Neste ano nós já contratamos oito atletas. Oito! E claro, o Palmeiras está sempre atento ao mercado, sempre. Por enquanto, nós não estamos em busca de nenhum atleta. Mas pode ser que amanhã o meu treinador venha solicitar algum atleta”, garantiu.

Com o ambiente interno cada vez mais alinhado, o Palmeiras segue firme na briga pelas primeiras posições no Brasileirão e se prepara para enfrentar o Fluminense nesta quarta-feira (23), às 19h, no Maracanã.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.