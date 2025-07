Linha de defesa ideal estreia na temporada e Inter repete feito defensivo

O Inter ensaia a reação no Campeonato Brasileiro ao alcançar sua segunda vitória consecutiva, sobre o Ceará por 1 a 0, no domingo (20). Nestes dois jogos, em casa, o time não sofreu gols, uma proeza que o time repete depois de três meses. Justamente quando o quinteto de defesa considerado ideal jogou junto pela primeira vez nesta temporada.

A última vez que o time atingiu dois jogos seguidos sem ter a defesa vazada foi quando venceu o Cruzeiro pelo Brasileirão e o Atlético Nacional pela fase de grupos da Libertadores.

O técnico Roger Machado manteve o esboço do time titular que superou o Vitória. A principal mudança foi o retorno do argentino Bernabei na lateral esquerda. Com isso, a linha defensiva foi formada por Rochet, Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei. Os camisa 4 e 26 já haviam se firmado como titulares do time desde a temporada passada. Vitão manteve a sequência entre os 11 iniciais, mas Bernabei sofreu com uma lesão muscular na coxa esquerda de terceiro grau. Desta forma, pelo problema, ele ficou sem entrar em campo quase dois meses. Mais especificamente, o argentino foi ausência nas três partidas anteriores do Internacional.

Inter passou por mudanças no setor defensivo

Aguirre se tornou o substituto imediato de Bruno Gomes, depois da grave contusão no joelho esquerdo. O camisa 35 aproveitou as oportunidades e venceu a concorrência com Nathan para preencher a lacuna na lateral direita. Victor Gabriel teve chances no Campeonato Gaúcho durante crise de lesões na zaga e teve desempenhos seguros. Assim, o comandante preferiu mantê-lo no time e na sequência se consolidou como titular.

O principal desfalque no ano era Rochet, que sofreu com alguns problemas musculares. Primeiramente, uma tendinose ainda na pré-temporada. Posteriormente, em sua única partida na temporada, contra o Flamengo, na estreia do Inter pelo Brasileirão, atuou por apenas 45 minutos. Na ocasião, o uruguaio foi tentar fazer uma defesa em dois tempos e teve uma fratura em um dos dedos da mão esquerda.

Entretanto, levando em consideração a linha de defesa considerada titular, na época Victor Gabriel não tinha condições de estar em campo. O zagueiro se recuperava de uma contusão muscular na coxa direita.

O resultado positivo sobre o Ceará se mostrou ainda mais convincente pela melhora de rendimento da equipe. Em comparação ao triunfo sobre o Vitória, os pontos foram mais importantes, já que a performance não agradou. Os dois triunfos consecutivos foram um alívio, pois permitiram o Colorado a subir na tabela de classificação. Deste modo, na 12ª posição, com 17 pontos, criou uma vantagem de cinco pontos para a zona de rebaixamento. Por sinal, a distância é a mesma para os seis times melhores posicionadas no torneio. O Inter volta aos gramados em duelo contra o Santos, na Vila Belmiro, na próxima quarta-feira (23), pela 16ª rodada do Brasileirão.

