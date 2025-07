???Gênios que não se dão bem???, afirma jornal da Espanha sobre Vini e Mbappé

Mbappé era o grande sonho do Real Madrid e o clube concretizou a contratação na última temporada. No entanto, os números mostram que o entrosamento com o craque Vini Jr. não é dos melhores e revelam a dificuldade da dupla para se encontrar em campo.

Na temporada passada, os dois atuaram juntos por 6.240 minutos. O Real Madrid disputou quase 70 jogos, mas acabou eliminado nas quartas de final da Champions League e nas semifinais do Mundial de Clubes. Assim, em 55% das partidas, os atacantes estiveram em campo ao mesmo tempo. Dentro desse recorte, somente 15% dos passes de Vini Jr. foram direcionados para Mbappé. Já o francês devolveu apenas 13% de seus 1.413 passes ao brasileiro.

Esses números também impactam o desempenho individual de Vini Jr. Ele passou a marcar um gol a cada 211 minutos, enquanto antes fazia um a cada 129. Além disso, caiu em participações diretas: de uma a cada 88 minutos para uma a cada 113.

Números de Mbappé na temporada

Mbappé, por sua vez, atuando mais centralizado, melhorou suas estatísticas e encerrou a temporada com 44 gols, 31 deles no Campeonato Espanhol.

“Encaixá-los é a grande tarefa de Xabi Alonso. Ele surpreendeu a todos ao escalar Vinicius na ponta direita contra o PSG. Uma experiência que não durou muito e que não agradou ao jogador. Poucos — senão ninguém — duvidam da qualidade individual de Vinicius e Mbappé, do talento que ambos têm. Mas esse não é o ponto. A questão é como eles podem funcionar juntos. Ancelotti não conseguiu fazer isso. A partir de 4 de agosto, Xabi Alonso tentará. São dois gênios… que não se dão bem”, disse o jornalista Sérgio López, do diário As, da Espanha.

