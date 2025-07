América de Cali x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

A vaga nas oitavas de final da Conmebol Sul-Americana será decidida na Colômbia. Nesta terça-feira (22), o América de Cali recebe o Bahia às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, para o jogo de volta dos playoffs. A disputa está totalmente em aberto, pois o jogo de ida na Arena Fonte Nova terminou empatado em 0 a 0.

O cenário é de alta tensão para as duas equipes. O Bahia não conseguiu construir a vantagem em casa e agora tem a difícil missão de buscar a classificação como visitante. Já o América de Cali, após segurar o empate em Salvador, aposta na força de sua torcida para vencer e avançar. Quem passar deste confronto, aliás, já sabe que enfrentará o Fluminense na próxima fase.

Onde assistir

A partida entre América de Cali e Bahia, pela partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana terá a transmissão ao vivo no Disney+, a partir das 21h30.

Como chega o América de Cali

O América de Cali chega para a decisão confiante após ter alcançado seu objetivo no Brasil. A equipe segurou um empate sem gols fora de casa. Portanto, agora tem a vantagem de decidir a vaga diante de sua torcida, no Estádio Pascual Guerrero. O time colombiano sabe que uma vitória simples garante a classificação para as oitavas de final.

Para este jogo, no entanto, a equipe terá mudanças e problemas. O time não poderá contar com José Cavadía, que foi expulso no jogo de ida e cumprirá suspensão. Além dele, a presença do atacante Cristian Barrios é uma dúvida. Ele saiu com dores na última partida e pode ser mais um desfalque importante para a equipe colombiana.

Como chega o Bahia

O Bahia chega à Colômbia sabendo que a missão não será nada fácil. O time de Rogério Ceni não conseguiu furar a defesa adversária em casa. Como resultado, agora precisa de uma vitória fora de seus domínios para avançar no tempo normal. Um novo empate levará a decisão da vaga para os pênaltis.

A situação do Esquadrão é ainda mais complicada por causa dos desfalques. O técnico não poderá contar com seu principal meia, Everton Ribeiro, que foi expulso no jogo de ida. Além do camisa 10, outros três jogadores importantes estão no departamento médico: Kanu, Erick e Rezende. Apesar das ausências, a expectativa é que o treinador escale o que tem de melhor à disposição.

BAHIA x AMÉRICA DE CALI

Partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana

Data-Hora: 22/7/2025 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali-COL

AMÉRICA DE CALI: Jorge Soto; Castillo, Tovar, Pestaña e Mina; Rafael Carrascal, Escobar e Navarro; Romero, Dylan Borrero e Luis Ramos. Técnico: Diego Gabriel Raimondi

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo (Gabriel Xavier) e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Rodrigo Nestor (Nicolás Acevedo); Ademir, Erick Pulga (Kayky) e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Maximiliano Ramírez (ARG)

Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Pablo Acevedo (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

