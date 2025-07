Mercado da bola (Brasil): veja o resumo do dia 21/07

O mercado da bola está agitado no Brasil. Afinal, os clubes estão se movimentando para preencher as lacunas nos seus elencos e fortalecer o elenco para a sequência da temporada. Entre idas e vindas, os bastidores do futebol brasileiro segue a todo vapor. O Jogada10 conta o resumo do mercado nesta segunda-feira (21).

ATLÉTICO

Reforço do Atlético, o atacante Biel desembarcou nesta segunda-feira (21), em Belo Horizonte. Assim, o jogador vai passar por exames antes de assinar com o Galo. Ele chega por empréstimo de um ano com opção de compra junto ao Sporting, de Portugal.

Além de Biel, o Atlético também tem interesse em Danilo Barbosa, do Botafogo. Afinal, o volante está fora dos planos do Alvinegro e já foi liberado para acertar com outro clube. Ele tem contrato até o fim do ano, mas deve rescindir para ficar livre no mercado.

BOTAFOGO

Contratação mais cara da história do Botafogo, o volante Danilo desembarcou nesta segunda-feira (21), no Rio de Janeiro. Revelado no Palmeiras, o jogador estava no Nottingham Forest, da Inglaterra. Contudo, estava sem espaço e foi negociado com o Alvinegro.

Por outro lado, o Novorizontino faz jogo duro para liberar Dantas. Depois de recusar uma proposta do Alvinegro na semana passada, o clube paulista fez uma exigência. Assim, só aceita negociá-lo com pagamento à vista.

Nem só de chegadas vive o Botafogo. Afinal, liberou o volante Danilo Barbosa para procurar outro clube. Atlético e Fortaleza têm interesse. Além dele, outros três foram emprestados para Portugal: Lobato vai para o Rio Ave, enquanto Yarlen vai para o Tondela e Kauê para o Porto B.

FLAMENGO

O Flamengo surpreendeu e se aproximou da contratação do meia Saul. O espanhol, que pertence ao Atlético da Madrid, estava emprestado ao Sevilla. Ele, inclusive, chegou a acertar sua ida para o Trabzonspor, da Turquia, mas desistiu por “razões pessoais”.

Além de Saul, Carrascal também está perto do acerto. Flamengo e Dínamo de Moscou já chegaram a um denominador comum pelo valor da transferência, contudo, ainda tem uma pendência no que diz respeito ao valor a ser destinados aos intermediários.

Por outro lado, Wesley pode sair ainda nesta semana. A diretoria conseguiu flexibilizar o prazo para concluir a venda com a Roma, da Itália. Assim, a tendência é que o acordo aconteça nesta terça-feira (22).

FLUMINENSE

No dia do aniversário de 123 anos, o Fluminense não deu presente para a torcida. O Tricolor ainda trata internamente a busca por reforços, incluindo um substituto para Arias. O colombiano, aliás, se despediu hoje.

Existe ainda o risco do Fluminense sofrer mais baixas. Sem jogar há dois meses, Lezcano e Lavega estão sendo monitorados por outros clubes. Lavega, inclusive, despertou o interesse do Peñarol, do Uruguai. Contudo, ainda não chegou nenhuma proposta.

GRÊMIO

O Grêmio deu uma boa notícia para os torcedores. Afinal, acertou a renovação com o atacante Braithwaite. Artilheiro do time na temporada com 13 gols, o dinamarquês estendeu o vínculo até o fim de 2027.

Além disso, atacante Carlos Vinícius entrou na mira do Grêmio. O jogador, de 30 anos, está sem contrato após não renovar com o Fulham, da Inglaterra. Ele, aliás, se encaixa no perfil traçado pela comissão técnica.

INTERNACIONAL

O Internacional acertou a venda do zagueiro Kaique Rocha, de 24 anos, para o Casa Pia, de Portugal. Sem espaço, o jogador foi liberado para negociar com outro clube e será vendido em definitivo.

Além dele, mais um nome pode sair. Afinal, Wesley tem sido monitorado e já recebeu sondagens. Contudo, o Internacional ainda não recebeu nenhuma proposta oficial.

PALMEIRAS

O Palmeiras já definiu o alvo para substituir Richard Ríos. Trata-se de Otávio, do Al-Nassr, da Arábia Saudita. O jogador ficou fora da lista de relacionados do técnico Jorge Jesus para a pré-temporada na Áustria. Assim, tudo indica que está de saída do clube saudita.

Além do Palmeiras, outros dois clubes sauditas estão interessados: o Al Ahli e o Al Qadisiyah. Portanto, o Palmeiras terá uma concorrência forte para contratar o jogador luso-brasileiro.

SANTOS

Na zona do rebaixamento, o Santos já se movimentou para reforçar o time. O Peixe acertou a contratação do atacante Gustavo Caballero, do Nacional, do Paraguai.

O jogador, de 23 anos, é o atual vice-artilheiro do Campeonato Paraguaio com nove gols. O Peixe adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta e manteve a opção de compra de mais 40%.

SÃO PAULO

O São Paulo apresentou o atacante Gonzalo Tapia, nesta segunda-feira (21), no CT da Barra Funda. O jogador chileno, de 23 anos, chegou por empréstimo junto ao River Plate, da Argentina.

O jogador chegou como indicação do técnico Hernán Crespo, com quem já havia trabalhado. Ele, aliás, estreou no segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, no último sábado (19), no Morumbis.

VASCO

O Vasco segue de olho no mercado, mas ainda não se movimentou em busca de reforços. Em meio a isso, outro nome pode sair em breve. O lateral-direito Puma Rodríguez perdeu prestígio com o técnico Fernando Diniz e se aproximou do fim da sua passagem.

O jogador tem contrato até o fim do ano. Contudo, o clube não deve renovar. Assim, a tendência é que o clube e o jogador busquem um acordo para a rescisão imediata do contrato.

