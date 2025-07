Marcos Leonardo revê episódio de indisciplina no Santos com arrependimento

Marcos Leonardo teve um episódio de indisciplina em 2023, no ano do rebaixamento do Santos - (crédito: Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Mais de um ano após deixar o Brasil, Marcos Leonardo revisita um dos momentos mais delicados de sua trajetória no Santos: o episódio de indisciplina na reta final do Campeonato Brasileiro de 2023, quando o clube foi rebaixado para a Série B. Artilheiro do Al-Hilal no Mundial de Clubes e em alta no futebol saudita, o atacante admitiu arrependimento pelo ocorrido.

Em entrevista ao ”ge”, o jogador preferiu não entrar em detalhes sobre os bastidores daquele período, mas reconheceu o erro ao ser afastado da equipe titular na penúltima rodada da competição, diante do Athletico Paranaense, como forma de punição.

“Complicado falar. Lógico que me arrependo. Se pudesse voltar no tempo, faria totalmente diferente. Ficou de aprendizado, eu era muito jovem, e não cometerei esse erro novamente” afirmou o atacante.

Aliás, o incidente citado ocorreu na véspera da viagem para Curitiba. Marcos Leonardo e o meio-campista Jean Lucas chegaram atrasados ao CT Rei Pelé, o que motivou a diretoria a multá-los e afastá-los momentaneamente do elenco. Além disso, a atitude causou insatisfação entre os torcedores, em um momento de extrema tensão para o clube.

Desde então, o cenário mudou. Pelo Al-Hilal, Marcos Leonardo brilhou no Mundial de Clubes ao marcar dois gols, incluindo uma atuação decisiva na surpreendente vitória sobre o Manchester City nas oitavas de final, um dos principais destaques da competição.

Marcos Leonardo projeta retorno ao Santos

Em tom nostálgico, Marcos Leonardo reforçou sua ligação com o clube que o revelou e expressou o desejo de retornar no futuro para conquistar títulos, algo que não pôde realizar em sua primeira passagem.

“Cheguei muito novo em Santos, tinha sonho de jogar e foi o clube que me projetou, me deu a estrutura, me fez profissional. O que tenho hoje é pelo Santos, pelo meu pai e minha qualidade. Espero voltar e ganhar títulos. Um dos sonhos no Santos era ganhar título; não pude, espero que em um retorno eu possa realizar esse sonho”, finalizou.

Com 54 gols em 168 jogos pelo Santos, Marcos Leonardo foi peça-chave nas temporadas de 2022 e 2023. Aliás, mesmo sem levantar troféus e marcado pela campanha do rebaixamento, terminou como artilheiro do time no último Brasileirão, com 21 gols anotados.

