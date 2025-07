Botafogo aproveita janela para enxugar elenco. Veja a barca!

O Campeonato Brasileiro ainda não chegou à metade. Mas o Botafogo estuda o custo-benefício dos jogadores, remonta o elenco com novas aquisições, efetua vendas e deixa algumas saídas bem encaminhadas. Assim, os dois últimos nomes que se juntam a uma barca que vai zarpar lotada são o centroavante Rwan e o volante Patrick De Paula. Antes deles, ainda nesta semana, o clube negociou o zagueiro Serafim, o volante Kauê, e os atacantes Lobato e Yarlen. Neste processo de “limpeza” do plantel, alguns jogadores sairão em definitivo. Outros vão ganhar rodagem e podem até ser reaproveitados lá na frente.

Ancelottinho se depara com algo inédito na carreira

Com passagens em grandes ligas do planeta como auxiliar, Davide Ancelotti terá, enfim, que se acostumar à nova realidade. Afinal, na Alemanha, Itália, Inglaterra e Espanha, a remontagem começava antes da temporada, a partir de julho, nas férias dos europeus. Na janela do inverno no Velho Continente, em janeiro, os clubes geralmente fazem aquisições pontuais, algo muito diferente do que está acontecendo com o Botafogo. Ou até passam batido pelo mercado. O Jogada10, em uma de suas três coletivas de Ancelottinho, abordou o assunto.

“É um desafio. O mercado vai fechar no final de agosto. Acredito que a característica principal de um treinador é a adaptação. Vai ser um exercício de adaptação. O elenco pode mudar, mas sempre vamos falando com a diretoria para fazer com que o elenco seja o melhor possível. Eu estou aqui e os jogadores que tenho podem jogar da melhor maneira possível”, respondeu o treinador do Mais Tradicional.

Campões pelo Botafogo também meteram o pé

Assim que a janela abriu, o Botafogo também perdeu nomes de peso no elenco. Saíram três titulares: o centroavante Igor Jesus e o zagueiro Jair reforçam o Nottingham Forest (ING). Já Gregore reencontra o técnico Artur Jorge no Al-Rayyan, do Qatar. O primeiro e o último são figuras emblemáticas dos títulos da Libertadores de 2024 e do Brasileirão do mesmo ano. Cuiabano, por sua vez, fica. O Botafogo resistiu ao assédio da Inglaterra e negou uma oferta do Brighton. O Forest também demonstrou interesse no lateral-esquerdo, mas não houve avanços.

O próximo a sair é o volante Danilo Barbosa, alvo de uma disputa entre Fortaleza e Atlético Mineiro. Enquanto os dois saem no tapa, o Botafogo já definiu que não conta mais com o jogador. Ele, aliás, nem viajou para Recife no último fim de semana, na vitória sobre o Sport por 1 a 0, pela rodada 15 do Brasileirão.

Adeus ou até breve

Jesus (centroavante) – Assinou contrato de quatro anos com o Notting Forest (ING). Saiu por 20 milhões de euros.

Jair (zagueiro) – Assinou contrato de cinco anos com o Notting Forest (ING). Saiu por 12 milhões de euros.

Gregore (volante) – Assinou contrato de dois anos com o Al-Rayyan (QAT). Saiu por 7 milhões de dólares (valor da multa).

Elias (atacante) – Emprestado ao Santa Clara (POR) por uma temporada.

Lobato (atacante) – Assinará com o Rio Ave (POR) por três anos. O Botafogo vai manter 40% sobre uma possível venda futura.

Yarlen (atacante) – Emprestado ao Tondela (POR) por uma temporada.

Kauê (volante) – Assina com o Porto (POR) por cinco temporadas para defender o time B. O Botafogo mantém 50% dos direitos.

De Paula (volante) – Emprestado ao Estoril (POR) por uma temporada.

Rwan (centroavante) – Emprestado ao Real Salt Lake (EUA) por uma temporada.

Serafim (zagueiro) – Assinou com o Al Dhafra (EAU). O Botafogo mantém 20% dos direitos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.