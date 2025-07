Vegano, empresário e família: Veja curiosidades de Saúl, novo reforço do Flamengo

“O nutricionista recomendou que o melhor para o meu rim era ser vegetariano. Meu rim esquerdo estava trabalhando demais para processar proteínas”, disse Saúl, numa outra entrevista na TV: “O veganismo é mais um estilo de vida do que uma escolha alimentar. A verdade é que não tem sido difícil para mim, porque fiz isso de forma lenta, sempre sob a supervisão de um nutricionista”, contou.

Assim, ele decidiu abrir dois negócios voltados para o público vegano. Aliás, Saúl também é bom de cozinha, uma vez que ele mesmo bota a mão na massa em seu restaurante.

Marido romântico e paizão

No entanto, Saúl gosta de aproveitar suas horas livres sendo um paizão e dando toda a atenção para os seus filhos. Além disso, o jogador também é um marido romântico e tem costuma de se declarar para a esposa, Yaiza, nas redes sociais.

“Hoje comemoramos seu 30º aniversário, três décadas repletas de magia, amor e momentos que fizeram de você a mulher incrível que é. Não há palavras suficientes para agradecer por tudo o que você traz para a minha vida: seu sorriso, sua força e o amor que você me faz sentir todos os dias. Por fim, e como sempre digo, sorria, porque quando você sorri, aqueles ao seu redor também sorriem. Eu te amo mais do que palavras podem expressar. Feliz aniversário, minha rainha!”, escreveu para a mulher, em seu aniversário no ano passado.

Saúl no Flamengo

Saúl está próximo de ser oficializado como reforço do Flamengo para o restante da temporada. O espanhol, de 30 anos, esteve emprestado ao Sevilla e tinha contrato com o Atlético de Madrid até 2026. No entanto, não fazia parte dos planos e negociou a rescisão.

Ele chegou ao Rio de Janeiro na noite de terça-feira (23) e deve realizar exames médicos nesta quarta-feira (23), antes de ser anunciado. O contrato do jogador com o Rubro-Negro será até 2028.

Com passagens por Atlético de Madrid, Chelsea e seleção espanhola, Saúl chega ao Brasil como uma das principais contratações da janela de transferências do meio do ano. Vale lembrar ainda, que ele atuou ao lado do técnico rubro-negro Filipe Luís no clube espanhol.

