Danilo está regularizado e pode estrear pelo Botafogo

Danilo é uma das sete novidades do Mais Tradicional para a sequência do ano - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Uma das caras novas do elenco do Botafogo, Danilo teve, nesta quarta-feira (23), o nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Assim, o volante já pode estrear pelo Glorioso. Ele, aliás, deve ser uma das novidades da equipe do técnico Davide Ancelotti, no próximo sábado (26), contra o Corinthians, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 16 desta edição do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o Alvinegro não conta com o volante Marlon Freitas, suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

Danilo conheceu os companheiros e trabalhou pela primeira vez com os demais jogadores do Botafogo, também nesta quarta, no Espaço Lonier, CT do clube.

Formado nas divisões de base do Palmeiras, o volante é a contratação mais cara da história do Botafogo. O Glorioso foi buscá-lo, então, no Nottingham Forest, da Inglaterra, por 22 milhões de euros (R$ 143 milhões). Ele supera Almada, que chegou na metade do ano passado por 25 milhões de dólares (R$ 137,4 milhões – na conversão da época).

Outro reforço do Botafogo, o meia Barrera também já está à disposição da comissão técnica. Nesta quinta-feira (24), a fera colombiana será apresentada no Estádio Nilton Santos.

