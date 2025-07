Mirassol vence o Ceará no Castelão e encosta no G6

Mirassol vence o Ceará e encosta no G6 do Brasileirão - (crédito: Foto: Stephan Eilert / Ceará SC)

O Mirassol contou com boa exibição coletiva, derrubou o Ceará por 2 a 0 na Arena Castelão e, assim, encostou no G6 do Brasileirão. O time paulista, comandado por Rafael Guanaes, contou com gols de Chico da Costa e Negueba. O confronto abriu a 16ª rodada do Brasileirão de 2025. Com o resultado, o Mirassol está em sétimo lugar, com 24 pontos, Já o Vozão está em 11º, com 18 pontos.

Eficiência. Essa é a palavra que define o primeiro tempo do Mirassol. Afinal, o time paulista teve apenas duas finalizações. E ambas acabaram no fundo das redes. O atacante Pedro Raul liderou as grandes ações ofensivas do Vozão, dando muito trabalho para o goleiro Walter. A primeira delas, inclusive, veio logo aos 4.

Ele apareceu três minutos depois, mas viu Chico da Costa abrir o placar aos 15. Afinal, Negueba cruzou, e o centroavante fez um gol típico de camisa 9 (embora ele seja 91), pegando de primeira praticamente da marca do pênalti. Grande início do atleta, com três gols em três jogos.

O Vozão respondeu aos 18, com Pedro Henrique chutando de fora da área, mas a noite era mesmo do Mirassol, que fez o segundo aos 21, com Negueba aproveitando cruzamento na área. O atacante Pedro Raul ainda apareceu duas vezes no primeiro tempo, mas sem levar muito perigo.

O segundo tempo, por sua vez, ficou marcado pelo equilíbrio. O Ceará enfileirou boas chances, principalmente com Pedro Raul, viu William Machado ter boa chance de cabeça, e Nicolas também oferecer algum perigo. O atacante Aylon até descontou, de cabeça, mas o goi foi anulado após o VAR e a arbitragem entenderem que Fernandinho participou do lance, proporcionando impedimento. O Mirassol novamente atacou com mais perigo, mas a bola teimou em entrar.

Próximos jogos

O Ceará volta a campo agora no próximo domingo (27), quando visitará o líder Cruzeiro, às 16h, no Mineirão. Já o Mirassol receberá o Vitória na véspera, sábado (26), às 18h30.

CEARÁ X MIRASSOL

Campeonato Brasileiro – 16ª rodada

Data: 23/07/2025

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Público: Não divulgado

Gols: Chico da Costa, aos 16’1ºT (0-1) e Negueba, aos aos 22’1ºT (0-2)

CEARÁ: Bruno Ferreira; Rafael Ramos (Bruno Tubarão, aos 20’2ºT), Marllon, Willian Machado e Nicolas; Fernando Sobral (Lourenço – Intervalo), Diego (Matheus Araújo, aos 38’2ºT) e Lucas Mugni (Aylon, aos 19’2ºT); Galeano (Fernandinho, aos 30’2ºT); Pedro Henrique e Pedro Raul Técnico: Léo Condé

MIRASSOL: Walter; Daniel Borges, Gabriel Knesowitsch, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Roni, aos 33’2ºT) Danielzinho e Gabriel (Chico Kim, aos 11’2ºT); Chico da Costa (Cristian, aos 11’2ºT) Alesson (Edson Carioca, aos 17’2ºT) e Negueba (Mateus Bianqui, aos 32’2ºT) Técnico: Rafael Guanaes

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: Bruno Ferreira (CEA); Gabriel (MIR)

Cartões vermelhos:

