Filipe Luís enaltece atuação do Flamengo em virada

O Flamengo encerrou um jejum de quase 30 anos sem vitória em Bragança Paulista. Mas não foi fácil. Afinal, o Rubro-Negro sofreu um gol relâmpago com oito segundos na etapa final e precisou buscar a virada por 2 a 1 sobre o Bragantino, nesta quarta-feira (23), pela 16ª rodada do Brasileirão. Assim, o técnico Filipe Luís exaltou o esforço do time rubro-negro na partida.

“Enaltecer o esforço dos jogadores, que correram os 90 minutos sem parar. Todos eles. Há 29 anos sem vencer aqui (em Bragança Paulista). Joguei aqui alguns anos e não tinha tido o gosto da vitória. Muito difícil porque é um time muito bem treinado e que pressiona e defende muito bem. Isso nos dá muita força para sair com uma atuação que eu não tinha visto nenhum time fazer aqui”, disse.

O primeiro tempo foi morno. O Bragantino começou melhor, mas assim como o Flamengo, não conseguiu criar jogadas de perigo. Já na etapa final, o panorama mudou. Afinal, o Massa Bruta fez um gol relâmpago aos oito segundos, com Lucas Barbosa. Contudo, o Rubro-Negro não se abateu, chegou ao empate com Léo Pereira, aos 30, e virou com Wesley, aos 39, em sua possível despedida.

Foi a primeira vitória do Flamengo em Bragança Paulista desde que o Bragantino retornou para a Série A, em 2020. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 33 pontos e diminuiu a diferença para o líder Cruzeiro para apenas um. O time comandado por Filipe Luís volta a campo no próximo domingo (27), às 20h30 (de Brasília), contra o Atlético, no Maracanã, pela 17ª rodada do Brasileirão.

