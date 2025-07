Bobadilla cresce com Crespo e ganha espaço no meio-campo do São Paulo

A chegada de Hernán Crespo ao comando técnico do São Paulo tem representado um novo começo para Bobadilla. O volante paraguaio, antes com espaço reduzido, passou a ganhar mais oportunidades e foi utilizado em todas as três partidas sob a batuta do novo treinador. Inclusive, sendo titular em duas delas.

Sob o comando do antecessor Luis Zubeldía, Bobadilla era apenas uma opção eventual. O ex-técnico tinha como peças de confiança no meio-campo Pablo Maia e Alisson, e dificilmente alterava essa estrutura. Das 21 vezes em que o jogador entrou em campo com Zubeldía em 2024, apenas em seis atuou os 90 minutos. Na maioria das ocasiões, em jogos com escalações alternativas.

Prova disso foram os duelos contra o Bahia, pela 11ª rodada do Brasileirão, e o Talleres, na Libertadores. No primeiro, Bobadilla foi titular por conta da suspensão de Alisson. No segundo, Zubeldía optou por uma equipe mista. Nesse confronto, inclusive, o paraguaio foi acusado de xenofobia pelo argentino Juan Portillo Navarro, caso que segue em investigação policial, enquadrado como injúria racial.

Contudo, além das poucas oportunidades como titular, Bobadilla também teve participações simbólicas com Zubeldía. Em seis jogos, entrou com menos de dez minutos para o fim. Em quatro deles, nos acréscimos. Isso aconteceu contra Corinthians (Paulistão), Talleres (Libertadores), Grêmio (Brasileirão) e Náutico (Copa do Brasil).

Cenário muda com a chegada de Crespo

Com Crespo, porém, o cenário mudou. Bobadilla emendou sequência, mostrou consistência em campo e ganhou moral para ser mantido entre os titulares. Aliás, a tendência é que o paraguaio siga no time na partida contra o Juventude, nesta quinta-feira (24), às 19h, em Caxias do Sul, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se confirmado, será a primeira vez no ano em que o volante atuará como titular em três jogos consecutivos.

A lesão de Oscar, aliás, deve abrir ainda mais espaço para Bobadilla no elenco. Alisson deve atuar em uma função mais avançada deixada pelo camisa 8. Assim, o sistema tático tricolor pode estar sendo redesenhado com o paraguaio mais recuado, atuando à frente da linha de zaga, ao lado de Marcos Antônio.

Apesar da função mais defensiva, Bobadilla tem liberdade para se aproximar do ataque. Seu chute de média e longa distância é uma das principais virtudes, e Hernán Crespo já deixou claro que pretende explorar essa característica do jogador. Assim, a evolução do paraguaio pode ser um trunfo importante para o Tricolor no restante da temporada.

