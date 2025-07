Neymar atua três jogos seguidos após dois anos e vive semana intensa

Após dois anos, Neymar voltou a jogar 90 minutos em três partidas consecutivas e em um curto espaço de apenas sete dias. O retorno mais consistente do camisa 10 à rotina de jogos completos aconteceu em meio a uma semana agitada. Afinal, o craque foi de um gol decisivo sobre o Flamengo à discussão com um torcedor do Santos, na Vila Belmiro, após a derrota para o Internacional nesta quarta-feira (23).

A comissão técnica aproveitou a rara pausa no calendário para intensificar o trabalho físico com o craque, para tê-lo mais vezes em campo em alto nível. O plano funcionou. Neymar esteve presente nos 270 minutos de jogo da última semana e foi protagonista, mesmo com o Santos ainda afundado na zona de rebaixamento.

No período, o time conquistou uma importante vitória sobre o Flamengo, decidida com um gol do próprio Neymar, Contudo, acumulou derrotas para o Mirassol, fora de casa, e Internacional, no confronto direto pela parte de baixo da tabela. O Colorado venceu por 2 a 1 na Vila e se afastou da briga contra o descenso, enquanto o Santos permanece com 14 pontos, em 17º lugar.

Nem tudo foi positivo para o camisa 10

Individualmente, Neymar mostrou evolução física e manteve protagonismo. Contra o Flamengo, voltou a atuar os 90 minutos pela primeira vez desde fevereiro e, mesmo ainda sem ritmo ideal, decidiu a partida que é considerada até agora a mais importante da temporada santista.

Porém, nem tudo foi positivo no reencontro do camisa 10 com o futebol brasileiro. Ainda na partida diante do rubro-negro, Neymar se envolveu em polêmica ao discutir com torcedores na Vila. Isso porque Danilo, lateral do Flamengo e revelado pelo Santos, começou a ser xingado de “mercenário” nas arquibancadas. O atacante saiu em sua defesa e pediu respeito ao atleta adversário.

No jogo seguinte, contra o Mirassol, o Santos perdeu por 3 a 0. Neymar, visivelmente irritado, chegou a provocar os torcedores do Leão do Interior, apontando para as estrelas do título mundial no escudo do clube.

A derrota para o Internacional escancarou ainda mais as fragilidades do time, que até criou chances, mas esbarrou na própria ineficiência, inclusive do craque. Neymar perdeu duas boas oportunidades de cabeça, cara a cara com o goleiro Rochet, e deixou o campo com semblante de frustração.

O momento de tensão culminou em mais um episódio de desgaste. Durante o jogo, Neymar se dirigiu ao setor das cadeiras inferiores da Vila Belmiro e discutiu com um torcedor. O confronto verbal continuou após o apito final, quando o camisa 10 foi tirar satisfação diretamente com o santista. A discussão só acabou com a intervenção do goleiro João Paulo, que retirou o astro do local.

Próximo compromisso do Santos

Com o ambiente instável, o Santos volta a campo no sábado (26), às 18h30, contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa da comissão técnica é manter Neymar em campo por mais uma partida completa. Enquanto isso, o Peixe tenta, dentro e fora de campo, reencontrar o equilíbrio.

