Novo reforço do Botafogo, Barrera aceita comparação com Luis Díaz: ‘Uma honra’

O Botafogo apresentou, nesta quinta-feira (24), no Estádio Nilton Santos, o meia Barrera. Com apenas 19 anos, o garoto é econômico nas palavras, mas se anima quando um assunto vem a público: a comparação com Luis Díaz, astro do Liverpool e jogador criado nos mesmos campos de barro do reforço alvinegro, em Barranquilla.

“É um orgulho ser comparado a Luis Díaz, um jogador com quem aprendi muito, se destacou no Junior, foi bem no Porto e venceu no Liverpool. Sei muito bem de onde venho. Com ele, aprendi muito”, frisou o novo jogador do Botafogo.

Assim como Barrera, Díaz também começou a carreira no Junior Barranquilla, clube, aliás, que conta com um elo muito forte com o Mais Tradicional. Mas o passado está intacto na história. O Botafogo, com Barrera, investe no presente para ter frutos no futuro.

“Há muitos jogadores importantes aqui e um grande projeto. É um atual campeão sul-americano. Um clube maravilhoso e diferente, onde te tratam como se fosse um membro da família”, completou o meia.

