Após queda do Grêmio na Sula, Mano reconhece: ???Talvez tenha sido otimista lá atrás???

O Grêmio permanece no roteiro distante dos bons resultados nesta temporada. A eliminação nos play-offs da Sul-Americana, com o empate em 1 a 1 com o Alianza Lima, na Arena, na quarta-feira (23), traz novamente a desconfiança sobre o futuro do time este ano. O próprio técnico Mano Menezes entende que a sua previsão de um cenário positivo pode ter sido equivocada.

Afinal, entre maio e junho, assegurou que o time apresentaria uma evolução após a paralisação na temporada para a disputa do Mundial de Clubes. Entretanto, tal cenário ainda não se comprovou, pois a equipe já teve cinco compromissos desde então e teve apenas uma vitória.

Além da vitória sobre o São José na decisão da Recopa Gaúcha, foram dois empates, sendo um com o Alianza Lima e outro com o Vasco. Houve também as derrotas para o Cruzeiro e Alianza.

“Talvez tenha sido otimista lá atrás, de que poderíamos entregar mais e melhoraríamos em um curto espaço de tempo. Não temos conseguido. Mas entendemos que o caminho a ser percorrido é esse”, justificou o treinador.

Erros frequentes

De acordo com Mano, não há uma definição de caminho para solucionar as vulnerabilidades da equipe.

“O Riquelme entrou bem. No próximo jogo, pode não ir tão bem, é natural. Alysson já fez jogos melhores nesses. Os jovens vão oscilar. É do lado deles que precisamos dos jogadores que deem sustentação. Temos um caminho pela frente. E o caminho é esse”, disse.

Inclusive, o treinador destacou que como no embate anterior com o Alianza Lima, o Grêmio voltou a apresentar falhas na criação.

“Melhoramos na segunda parte, começamos a ganhar todas as disputas, tivemos segunda bola, volume, mas ainda nos faltou uma qualidade de jogo mais criado aí do meio pra frente no último terço, onde os espaços são menores e a simplificação só não traz o resultado que a gente precisa. Estamos falando que precisamos melhorar aí, é bem claro”, completou.

Por último, Mano ressaltou que é necessário o comprometimento total dos jogadores.

“Quando eu falo os que querem, não estou me referindo que existem jogadores que não querem. Mas aqui tem de querer mais. Aqui você tem que dar a sua vida o tempo inteiro, para passar por esse momento. O clube é forte de camisa. O torcedor quer comportamento”, concluiu.

O Grêmio volta a campo para enfrentar o Palmeiras pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, neste sábado (26).

