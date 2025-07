Neymar se posiciona após discutir com torcedor do Santos: ‘Difícil controlar’

Neymar divulgou o seu posicionamento após discutir com torcedor depois da derrota do Santos para o Internacional, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. O craque afirmou que foi chamado de mercenário e ressaltou que voltou para o Peixe para ajudar. Além disso, se ele achar que está prejudicando irá deixar o clube.

“O que ele não pode fazer é me ofender do jeito que ele me ofendeu. Infelizmente, na hora, só escutei ele falando, jogo estava parado. Falar que sou mercenário junto ao meu pai, falar da minha família e dos meus amigos. Desculpe, mas é difícil controlar. Mesmo sabendo que eu tenho (que se controlar)”, escreveu o jogador.

“Vim para o Santos para tentar ajudar o clube da melhor forma possível dentro e fora de campo. No dia em que a torcida achar que eu não posso mais ajudar ou que estou prejudicando o clube de alguma forma, sou o primeiro a pegar as minhas coisas e sair”, destacou.

Contudo, Neymar atribuiu o comportamento a um sentimento de injustiça. O jogador, aliás, exaltou a relação com o Santos.

“No calor da emoção é difícil controlar os sentimentos de quando você recebe ofensa de forma injusta. Jamais vou discutir com o torcedor quando ele me cobra dentro de campo. Ali ele tem o direito de opinar se joguei mal ou não e tem o total direito de vaiar”, disse.

Neymar se dirigiu ao setor das cadeiras inferiores e discutiu com um torcedor após o fim do jogo. O camisa 10 permaneceu batendo boca com o torcedor até receber a companhia do goleiro João Paulo, que o retirou da discussão.

