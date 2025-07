Bate-boca com torcedor vira rotina de Neymar em volta ao Santos 

O bate-boca de Neymar com o torcedor na última quarta-feira (23), na derrota do Santos para o Internacional na Vila Belmiro rendeu. E essa não foi a primeira vez que o jogador interagiu com a torcida. Nesse retorno ao Peixe, o jogador já soma alguns episódios.

Aliás, na semana passada, na vitória contra o Flamengo, ele também discutiu com um torcedor. No entanto, foi para defender Danilo, lateral do Rubro-Negro. O jogador já defendeu o Santos, e foi chamado de “mercenário” pelos torcedores. Assim, Neymar retrucou os ataques, protegendo o companheiro de profissão.

Esses, portanto, foram dois episódios recentes e de interação com a torcida do Santos. Porém, Neymar também teve trocas com torcida adversária. Como com a do Corinthians, CRB e Mirassol.

Neymar responde provocação de torcida adversária

Em um dos primeiros jogos no retorno de Neymar, o jogador foi provocado pela torcida da Inter de Limeira. Antes de cobrar o escanteio, o jogador pediu pra xingar e cantar mais. Logo na sequência, ele deu assistência. Os torcedores rivais continuaram, e no outro escanteio ele marcou um gol olímpico.

Contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista, o camisa 10 do Santos ouviu provocações dos torcedores do Timão ao ser substituído. Ele não ignorou: ao sair de campo, Neymar mandou beijo para os rivais de maneira irônica.

Já na Copa do Brasil, no confronto contra o CRB, em Maceió, os torcedores adversários xingaram o jogador antes, durante e após a partida. No entanto, mesmo com a eliminação do Santos, Neymar não se segurou. Ele mandou a torcida local calar a boca com gesto pedindo silêncio e apontou para o símbolo do Santos para as arquibancadas.

Por fim, o camisa 10 do Santos também rebateu torcedores adversários em outra derrota no Brasileirão. No caso, contra o Mirassol. Com as provocações, Neymar mandou os torcedores ficarem quietos, apontou para o escudo do Peixe e disse que a equipe do interior era pequena.

Vem mais ai?

O próximo confronto do Santos pelo Campeonato Brasileiro é contra o Sport, neste sábado (26), na Ilha do Retiro, pela 17° rodada. Os torcedores do Leão, portanto, estão organizando uma provocação diferente para o jogador: uma máscara com o rosto da sua ex-namorada, Bruna Marquezine.

