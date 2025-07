Lautaro e ??alhanoglu fazem as pazes e meia deve seguir na Inter de Milão

A tensão entre Lautaro Martínez e Hakan Çalhanoglu chegou ao fim. Depois de meses de clima pesado desde a eliminação da Inter de Milão no Mundial de Clubes, os dois se entenderam e colocaram um ponto final no desentendimento. Com isso, o meia turco deve seguir no clube para a temporada 2025/26, mesmo com o interesse do Galatasaray, seu time de infância.

A reaproximação foi confirmada nesta sexta-feira (25), com uma foto publicada por Lautaro nas redes sociais. Nela, os dois estão lado a lado, um sinal claro de que fizeram as pazes.

O atrito começou quando Lautaro, ainda incomodado com a queda no torneio nos Estados Unidos, disse publicamente que quem não quisesse estar na Inter deveria procurar outro lugar. Dessa maneira, a fala atingiu diretamente Çalhanoglu, que respondeu em tom crítico, acusando o capitão de desrespeito.

De acordo com a imprensa italiana, o impasse apenas se resolveu após a diretoria da Inter impor um prazo. Isto porque, caso o Galatasaray quisesse contratar Çalhanoglu, teria que fazer uma oferta até 13 de julho. Como nenhuma proposta se concretizou, o meia de 31 anos permanece em Milão e agora, com os ânimos aparentemente controlados.

