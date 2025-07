Lucas Paquetá será absolvido em caso de apostas, diz jornal

O jornal inglês “The Times” garante que o meia Lucas Paquetá será absolvido no caso que apura possível investimento do brasileiro em um esquema de apostas esportivas. A sentença seria publicada nesta sexta-feira (25, mas foi adiada para o início da próxima semana.

Aliás, caso Paquetá seja absolvio, a Federação Inglesa terá que pagar os custos do jogador com advogados. Os gastos podem chegar aos R$ 90 milhões de reais. Por outro lado, o brasileiro pode pegar pena máxima e, assim, ser banido do futebol. O atleta está atualmente no West Ham (ING), que quer uma posição logo para saber se poderá contar ou não com ele.

Paquetá é acusado de ter forçado cartões amarelo em quatro partidas do West Ham entre novembro de 2022 e agosto de 2023. Confira mais detalhes!

Processo impacta West Ham

O clube inglês enfrentou prejuízos esportivos e financeiros desde que as acusações vieram à tona. Por exemplo, a equipe pagou 51 milhões de euros para contratar o jogador e, agora, estima perdas que ultrapassam 80 milhões de euros. Esse valor equivale a negócios frustrados e desvalorização de ativos.

Graham Potter, técnico da equipe, chegou a reclamar publicamente da definição do caso. O treinador teve a intenção de pressionar a FA por uma resposta rápida a fim de direcionar a montagem do elenco para temporada. Vale frisar as punições ao atleta podem variar de multa, suspensão de seis meses até o banimento de forma definitiva.

Raio-x de Paquetá

Lucas Paquetá tem 27 anos e começou a carreira no Flamengo em 2016. Ele defendeu ainda o Milan e o Lyon antes de chegar ao time inglês em 2022. O brasileiro disputou a Copa do Mundo de 2022 e faturou a Copa América de 2019 pela Seleção Brasileira.

