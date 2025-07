Samuel Lino já jogou pelas categorias de base do Flamengo

Agressivo no mercado, o Flamengo acertou a contratação do atacante Samuel Lino nesta sexta-feira (25). O jogador, que atua mais como ponta-esquerda, chega do Atlético de Madrid por 22 milhões de euros (R$ 143 milhões) mais bônus por metas. A curiorisidade é que o jogador tem passagem pelo clube carioca, mas não pelo elenco profissional.

Samuel Lino já jogou nas categorias de base do Flamengo, mas sofreu com problemas de adaptação e ficou apenas um ano e meio no Rio de Janeiro antes de retornar ao São Bernardo. No entanto, ele levantou um troféu pelo Flamengo: a Copinha de 2018. Samuel não foi titular absoluto na campanha, mas fez parte do grupo que bateu o São Paulo na decisão.

“Não foi uma boa experiência para mim, não escondo de ninguém. Não foi um lugar onde fui o Samuel Lino de sempre. As coisas acabaram não correndo bem dentro de campo”, relembrou, em entrevista dada em julho de 2022.

Depois do período na Gávea, ele regressou ao Tigre e depois foi reforçar o Gil Vicente, de Portugal, time no qual começou a explodir no futebol europeu. Após o sucesso em Portugal, Samuel Lino foi ao Valencia, da Espanha, e posteriormente comprado pelo Atlético de Madrid. Em duas temporadas com os colchoneros, foram 93 partidas com a camisa alvirrubra, com 12 gols e 16 assistências.

Agora mais maduro e com experiência no futebol europeu, Samuel Lino quer fazer nova história no Flamengo, com mais minutagem dentro de campo. Além disso, ele tem chance de levantar um troféu, já que o time disputa o Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

Coração paulista

Natural de Santo André, região metropolitana de São Paulo, o atacante já deixou claro que seu clube do coração é o Corinthians. Ele, aliás, quase vestiu a camisa do Timão em 2018.

“Tive esse convite do Corinthians e falei ‘vamos, sim’. Marcamos o dia de apresentar lá, conhecer toda a estrutura, conhecer o diretor e cheguei com meu empresário lá no Parque São Jorge. Fomos encontrar com o diretor da base e quando nos apresentamos no portão de entrada o segurança falou em tom de deboche que a pessoa que nós procurávamos não estava lá, estava em uma reunião”, explicou, à ESPN.

