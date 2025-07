Fortaleza x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

A 17ª rodada do Brasileirão apresenta um duelo de opostos, com duas equipes buscando recuperação no campeonato. Neste sábado (26), o Fortaleza recebe o Red Bull Bragantino às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão. O time da casa luta para deixar a zona de rebaixamento. Enquanto isso, o visitante quer encerrar a má fase para voltar a brigar pela liderança.

O confronto é marcado pela necessidade de vitória para ambos os lados. O Fortaleza, comandado pelo novo técnico Renato Paiva, quer aproveitar o fator casa para engatar uma recuperação. O time conseguiu estancar uma sequência de derrotas com um empate na última rodada. Já o Red Bull Bragantino, que não vence há três jogos, precisa de um bom resultado para não se distanciar dos primeiros colocados.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere (Pay-Per-View).

Como chega o Fortaleza

O Fortaleza chega para a partida buscando um recomeço sob o comando de Renato Paiva. A equipe está na zona de rebaixamento e precisa urgentemente de uma vitória. O time, ao menos, conseguiu encerrar uma sequência de derrotas com um empate no último jogo. Agora, o Leão do Pici aposta na força de sua torcida para conquistar um triunfo e, finalmente, deixar o Z-4.

Para este jogo, no entanto, o treinador tem uma longa lista de problemas. São cinco jogadores entregues ao departamento médico: Moisés, David Luiz, João Ricardo, Brenno e Gustavo Mancha. Além deles, o zagueiro Brítez e o atacante Marinho são dúvidas para o confronto, o que pode forçar o time a ir a campo com muitas modificações.

Como chega o Bragantino

O Red Bull Bragantino chega a Fortaleza também pressionado por uma sequência negativa. Apesar de estar na parte de cima da tabela, a equipe não vence há três partidas. Esse jejum, aliás, fez o Massa Bruta se distanciar da briga pela liderança do campeonato. Portanto, o time viaja ao Nordeste com o objetivo de reencontrar o caminho da vitória.

O técnico Fernando Seabra também enfrenta uma crise com muitas lesões no elenco. Ele já não contava com Matheus Fernandes, Fabrício, Juninho Capixaba e Fernando, todos no departamento médico. Para piorar a situação, o atacante Henry Mosquera também se lesionou no último jogo e se tornou mais um desfalque confirmado para o já desfalcado setor ofensivo.

FORTALEZA X BRAGANTINO

Campeonato Brasileiro – 17ª rodada

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data e Hora: 26/07/2025, às 18h30 (horário de Brasília)

FORTALEZA: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Gabriel, Yago Felipe e Neto Moura; Alesson, Negueba e Chico da Costa.Magrão; Brítez (Mancuso), Kuscevic, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Pochettino, Lucas Sasha e Matheus Pereira; Marinho (Herrera), Lucero e Breno Lopes. Técnico: Renato Paiva

BRAGANTINO: Cleiton; Agustín Sant’Anna, Eduardo Santos, Guzmán e Guilherme; Gabriel, Eric Ramires e John John; Vinicinho, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Técnico:Fernando Seabra

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

Auxiliares: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

