Santos define Morumbis como palco do jogo contra Vasco

O Santos definiu o palco da partida contra o Vasco. O Peixe escolheu o Morumbis, a casa do São Paulo, para mandar o jogo contra o time carioca, dia 17, às 16h (de Brasília), pela 20ª rodada do Brasileirão.

Este será o segundo jogo do Santos no Morumbis, no Brasileirão. O primeiro, aliás, será contra o Juventude, dia 4, às 20h, pela 18ª rodada.

O Santos tem um acordo com o São Paulo para disputar três jogos no Morumbis no ano. O Peixe, contudo, ainda não escolheu a terceira partida. Em troca, o Tricolor pode usar a Vila Belmiro em outras três datas que precisar.

O acordo do Santos com o São Paulo faz parte dos planos da gestão em mandar jogos na capital. A ideia, portanto, seria atender associados e outros torcedores do Peixe que não moram no litoral paulista.

O Santos volta a campo neste sábado (26), às 18h30 (de Brasília), contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada. O Peixe está em 17º lugar com 14 pontos e pode deixar o Z4. O Leão, por sua vez, é o lanterna e ainda não venceu no campeonato.

